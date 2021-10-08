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У ведьмы Агаты из "Ванды/Вижна" появится сольный сериал

Новости
    08.10.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Слухи нашли уверенное подтверждение: у персонажа Агаты Харкнесс, самого яркого пятна марвеловского сериала с психоделическим уклоном "Ванда/Вижн", появится спин-офф. Кэтрин Хан там к своей роли, разумеется, вернется.

Фото: kinopoisk.ru
Ведьма из "Ванды/Вижна" присоединилась к сиквелу "Достать ножи"

Благую весть сообщает Variety со ссылкой на надежный источник, уточнивший, что зрителя ожидает мрачная комедия. При этом детали сюжета утаиваются.

Жаклин "Жак" Шеффер, сосценаристка "Черной вдовы", продюсер и сценаристка "Ванды/Вижна", вновь стала шоураннером.

Предприятие находится на ранней стадии разработки. Официальных комментариев от Шеффер и Marvel не поступило. Сроки также не обозначаются.

Мини-сериал из девяти эпизодов "Ванда/Вижн" вышел в январе-марте текущего года. Его события разворачиваются после ленты "Мстители: Финал" и в конечном итоге оказываются не менее чудовищно трагичны.

Харкнесс - древняя и могущественная ведьма, замаскировавшаяся под Агнес, соседку супергероев. В 1693 году она убила всех членов салемского колдовского ковена, не пощадив и собственную мать.

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