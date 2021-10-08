У ведьмы Агаты из "Ванды/Вижна" появится сольный сериал

Слухи нашли уверенное подтверждение: у персонажа Агаты Харкнесс, самого яркого пятна марвеловского сериала с психоделическим уклоном "Ванда/Вижн", появится спин-офф. Кэтрин Хан там к своей роли, разумеется, вернется.

Благую весть сообщает Variety со ссылкой на надежный источник, уточнивший, что зрителя ожидает мрачная комедия. При этом детали сюжета утаиваются.

Жаклин "Жак" Шеффер, сосценаристка "Черной вдовы", продюсер и сценаристка "Ванды/Вижна", вновь стала шоураннером.

Предприятие находится на ранней стадии разработки. Официальных комментариев от Шеффер и Marvel не поступило. Сроки также не обозначаются.

Мини-сериал из девяти эпизодов "Ванда/Вижн" вышел в январе-марте текущего года. Его события разворачиваются после ленты "Мстители: Финал" и в конечном итоге оказываются не менее чудовищно трагичны.

Харкнесс - древняя и могущественная ведьма, замаскировавшаяся под Агнес, соседку супергероев. В 1693 году она убила всех членов салемского колдовского ковена, не пощадив и собственную мать.