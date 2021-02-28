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В "Ванде/Вижне" объяснили, как Алая Ведьма создала новую реальность

Новости
    28.02.2021, 15:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

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Сериал "Ванда/Вижн" близок к своему финалу. В предпоследнем, восьмом по счету эпизоде, авторы почти не двигают сюжет вперед, но наконец-то начали давать ответы на некоторые поставленные ранее вопросы.

Фото: twitter.com/ spideyupdated
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Очередной выпуск посвящен истории становления Ванды Максимофф. Создатели проекта с помощью манипуляций злодейки Агаты Харкнесс заполняют пробелы в биографии героини Элизабет Олсен. Например, демонстрируется, что много лет назад она добровольно участвовала в научных экспериментах по трансмутации (очередной намек на "Людей Икс"?) и даже благополучно пережила контакт с одним из камней бесконечности.

Далее показывается, что после череды тяжелых утрат - смерти родителей, брата Пьетро и Вижна - в сильнейшем нервном срыве Алая Ведьма испускает волны красной энергии и непроизвольно "переписывает" реальность маленького городка Вествью.

А стилистика ситкомов прошлого века подсознательно была выбрана ею, так как в Соковии родители учили близнецов в детстве английскому языку при совместном просмотре американских шоу. Для Ванды эти сериалы ассоциировались с безопасностью и домашним теплом.

В этом идеальном мире она же создала собственную копию Вижна, тогда как труп настоящего остался на базе организации "М.Е.Ч." В сцене после титров его снова вернули к жизни, но уже без камня разума во лбу.

Кроме того, подтвердилась одна из фанатских теорий о том, что Пьетро в исполнении Эвана Питерса на самом деле не брат Ванды, хотя его настоящий статус все равно пока до конца не ясен.

Впрочем, ждать финальной развязки сериала "Ванда/Вижн" осталось недолго - последний эпизод выйдет 5 марта.

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