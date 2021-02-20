В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей

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Ситком "Ванда/Вижн" приближается к финалу, и постепенно в шоу начинают раскрываться ответы на поставленные ранее вопросы.

Так, в одной из сцен седьмого эпизода Моника Рамбо пытается прорваться обратно в заколдованный Алой Ведьмой городок Вествью. После того, как она пробивается через заградительный барьер, зрителям показывают, что девушка обладает сверхспособностями - у нее начинают неестественно светиться глаза и меняется зрительное восприятие.

В комиксных первоисточниках ее персонажа зовут Фотон, она была постоянным участником Мстителей и некоторое время даже возглавляла супергеройское объединение.

Подобный сценарный ход совпадает с ранее озвученными Marvel планами по созданию женской команды супергероинь. Новый фем-состав, по сути, уже готов: Кейт Бишоп - преемница Соколиного глаза, Рири Уильямс - преемница Железного человека, Тор Джейн Фостер, Женщина-Халк, капитан и мисс Марвел, и это только уже подтвержденные супергероини.

Также курсировали слухи о том, что новой Черной пантерой в силу обстоятельств может стать принцесса Шури, а Елена Белова заменит Наташу Романофф в качестве Черной вдовы.

Возможно, на протяжении всей четвертой фазы студия будет сводить этих персонажей вместе.

В сериале "Ванда/Вижн" должно выйти еще две серии, в финале обещают традиционную для Marvel сцену после титров.