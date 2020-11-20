В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку

В интернет просочились кадры со съемок супергеройского сериала "Мисс Марвел", который расскажет про приключения первой супергероини-мусульманки во вселенной компании.

В объективы попала начинающая актриса Иман Валлани, играющая главную героиню - Камалу Хан, барышню пакистанского происхождения, которая, вдохновляемая своим кумиром Капитаном Марвел, также выдвигается на сложную битву с разного рода супостатами.

Проектом занимаются Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Плохие парни навсегда", обещанный четвертый "Полицейский из Беверли-Хиллз" и сериал "Снегопад").

I am living for this she looks amazing must be a Halloween episode #MsMarvel pic.twitter.com/SDTOebtPlq — Jayvon Thomas (@JayvonThomas2) November 19, 2020

Дата премьеры пока не обозначена. Предположительно этого стоит ждать в 2022-м.

Мисс Марвел дебютировала в комиксах 2013 году.