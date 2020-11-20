В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку

В интернет просочились кадры со съемок супергеройского сериала "Мисс Марвел", который расскажет про приключения первой супергероини-мусульманки во вселенной компании.
В объективы попала начинающая актриса Иман Валлани, играющая главную героиню - Камалу Хан, барышню пакистанского происхождения, которая, вдохновляемая своим кумиром Капитаном Марвел, также выдвигается на сложную битву с разного рода супостатами.
Проектом занимаются Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Плохие парни навсегда", обещанный четвертый "Полицейский из Беверли-Хиллз" и сериал "Снегопад").
I am living for this she looks amazing must be a Halloween episode #MsMarvel pic.twitter.com/SDTOebtPlq— Jayvon Thomas (@JayvonThomas2) November 19, 2020
Дата премьеры пока не обозначена. Предположительно этого стоит ждать в 2022-м.
Мисс Марвел дебютировала в комиксах 2013 году.
Ms. Marvel is officially filming and underway!!! pic.twitter.com/EXqPXnxOE4— TASK the Ol’ Nerdy Bastard #BlackLivesMatter (@UpToTASK) November 19, 2020