Новости

Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Анджелина Джоли и Том Харди вместе снимут фильм 11:36

В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку

Новости
    20.11.2020, 14:32
Текст:   Олег Усков

В интернет просочились кадры со съемок супергеройского сериала "Мисс Марвел", который расскажет про приключения первой супергероини-мусульманки во вселенной компании.

Фото: youtube.com/ The CW Network
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен"

В объективы попала начинающая актриса Иман Валлани, играющая главную героиню - Камалу Хан, барышню пакистанского происхождения, которая, вдохновляемая своим кумиром Капитаном Марвел, также выдвигается на сложную битву с разного рода супостатами.

Проектом занимаются Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Плохие парни навсегда", обещанный четвертый "Полицейский из Беверли-Хиллз" и сериал "Снегопад").

Дата премьеры пока не обозначена. Предположительно этого стоит ждать в 2022-м.

Мисс Марвел дебютировала в комиксах 2013 году.

Новости

Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Вышел тизер нового фильма Роберта Родригеса "Мы можем быть героями" 11:09
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан" 19.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 19.11.2020
Вышел первый трейлер "Поступи хаоса" с Холландом, Ридли и Миккельсеном 19.11.2020
Брюс Уиллис сыграет шерифа 19.11.2020
⧣ сериалы
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как должен был выглядеть на самом деле Генрих V в "Пустой короне" 19.11.2020
"Это идеальный финал": Дейзи Ридли о последнем эпизоде "Звездных войн" 19.11.2020
Мутанты-людоеды из "Аквамена" получат свой сериал 19.11.2020
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки пятого "Крика" 19.11.2020
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 18.11.2020
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 17.11.2020