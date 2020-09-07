Первая супергероиня-мусульманка Marvel получит свой сериал

Мисс Марвел (Ms. Marvel), первая супергероиня-мусульманка компании, получит собственный сериал на канале Disney+.

И, как передает ScreenRant, заниматься проектом будут Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Плохие парни навсегда", обещанный четвертый "Полицейский из Беверли-Хиллз" и сериал "Снегопад"), еще в июне подтвердившие свое участие.

Съемки должны начаться текущей осенью. Премьера - в 2022-м. Шоу будет состоять из часовых эпизодов, и дуэт почти точно снимет минимум один из них.

Кроме того, героиня должна появиться в камео в сиквеле "Капитана Марвел".

"В миру" девушку зовут Камала Хан, и она - американка пакистанского происхождения, среди ее суперспособностей - умение менять свою форму разнообразными способами. Мисс Марвел дебютировала в комиксах 2013-м.

Ранее сообщалось, что свой сериал получил покусанная радиоактивным пауком американская супергероиня корейского происхождения Шёлк.