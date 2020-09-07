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Первая супергероиня-мусульманка Marvel получит свой сериал

Новости
    07.09.2020, 12:15
Текст:   Олег Усков

Мисс Марвел (Ms. Marvel), первая супергероиня-мусульманка компании, получит собственный сериал на канале Disney+.

Фото: kinopoisk.ru
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И, как передает ScreenRant, заниматься проектом будут Адиль Эль Арби и Билал Фалла ("Плохие парни навсегда", обещанный четвертый "Полицейский из Беверли-Хиллз" и сериал "Снегопад"), еще в июне подтвердившие свое участие.

Съемки должны начаться текущей осенью. Премьера - в 2022-м. Шоу будет состоять из часовых эпизодов, и дуэт почти точно снимет минимум один из них.

Кроме того, героиня должна появиться в камео в сиквеле "Капитана Марвел".

Фото: kinopoisk.ru
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"В миру" девушку зовут Камала Хан, и она - американка пакистанского происхождения, среди ее суперспособностей - умение менять свою форму разнообразными способами. Мисс Марвел дебютировала в комиксах 2013-м.

Ранее сообщалось, что свой сериал получил покусанная радиоактивным пауком американская супергероиня корейского происхождения Шёлк.

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