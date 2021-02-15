Новости

Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 13:40
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 13:14
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 12:09
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021

Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел"

Новости
    15.02.2021, 12:48
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/empiremagazine Фото: twitter.com/empiremagazine
Фото: twitter.com/empiremagazine

Центральную антагонистку персонажа Бри Ларсон во второй части комикс-боевика "Капитан Марвел" сыграет 36-летняя британская актриса Зави Эштон. Которую мы знаем по сериалам "Доктор Кто", "Шерлок", "Отбросы" и картине "Бархатная бензопила". Информацией поделился, со ссылкой на источник, Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят

При этом сюжет фильма неизвестен и кого сыграет Зави - пока непонятно. Также не исключено, что у Капитана будут в ленте и другие оппоненты. В Disney и Marvel от комментариев воздержались.

Кроме лауреата премии "Оскар" Ларсон и Эштон в продолжении блокбастера появятся Тейона Паррис (Моника из "Ванда/Вижн", новый "Кэндимен") и Иман Веллани - ось будущего сериала про первую супергероиню-мусульманку компании "Мисс Марвел".

Постановкой занята Ниа ДаКоста (ребут "Кэндимена").

Первая часть вышла в 2019 году и при бюджете в 175 миллионов заработала в прокате почти 1,13 миллиарда долларов.

Премьера ленты "Капитан Марвел 2" обещана на 2022 год.

Новости

Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
Опубликованы кадры из второго сезона "Великой" с беременной Эль Фаннинг 14.02.2021
Джина Карано прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца" 14.02.2021
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 14.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит" 13.02.2021
Сценаристка "Ванда/Вижн" рассказала, как "Люди Икс" попали в сериал 12.02.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
HBO готовит сериал в рамках перезагрузки "Бэтмена" 12.02.2021
Зак Снайдер опубликовал эффектный тизер "Лиги справедливости" 12.02.2021
Названа дата выхода спин-оффа "Отряда самоубийц" 12.02.2021
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Премьеры "Черной вдовы" в интернете не будет 12.02.2021
Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука" 12.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 10.02.2021