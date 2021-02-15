Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел"

Центральную антагонистку персонажа Бри Ларсон во второй части комикс-боевика "Капитан Марвел" сыграет 36-летняя британская актриса Зави Эштон. Которую мы знаем по сериалам "Доктор Кто", "Шерлок", "Отбросы" и картине "Бархатная бензопила". Информацией поделился, со ссылкой на источник, Deadline.

При этом сюжет фильма неизвестен и кого сыграет Зави - пока непонятно. Также не исключено, что у Капитана будут в ленте и другие оппоненты. В Disney и Marvel от комментариев воздержались.

Кроме лауреата премии "Оскар" Ларсон и Эштон в продолжении блокбастера появятся Тейона Паррис (Моника из "Ванда/Вижн", новый "Кэндимен") и Иман Веллани - ось будущего сериала про первую супергероиню-мусульманку компании "Мисс Марвел".

Постановкой занята Ниа ДаКоста (ребут "Кэндимена").

Первая часть вышла в 2019 году и при бюджете в 175 миллионов заработала в прокате почти 1,13 миллиарда долларов.

Премьера ленты "Капитан Марвел 2" обещана на 2022 год.