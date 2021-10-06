На стадии промо-кампании мультсериал "Что, если...?" демонстрировал огромный потенциал и интереснейшую концепцию, которую, на первый взгляд, невозможно было полностью и бесповоротно запороть. Сегодня, по выходе последнего эпизода, можно подвести черту и, оглянувшись назад, оценить, насколько умело авторы проекта обошлись с предоставленным им материалом.

Ведь на руки творцам выдали действительно солидные карты - возможность "поиграться" с любыми из героев и злодеев MCU с единственным ограничением - нельзя вводить новых персонажей.

Также заявлялось, что всё, что произойдет за 9 серий, так или иначе станет каноном для киновселенной и в итоге окажет ощутимое влияние на дальнейшее развитие всех франшиз студии.

При таких раскладах комьюнити ожидало пусть и не сквозного, но хотя бы объединенного какой-то общей идеей цельного сюжета. Предположить это можно было и после дебютного выпуска, заканчивающегося типичным клиффхэнгером с Капитаном Картер. Потом последовала череда абсолютно не связанных между собой эпизодов, из которых действительно стоящими можно назвать только парочку - про Темного Доктора Стрэнджа и про зомби-апокалипсис.

И только в предпоследнем эпизоде сценаристы начали лениво собирать в кучу все истории и неторопливо нанизывать их на одну направляющую, чтобы в финале не особо изящно закольцевать повествование.

Возможно, авторы хотели взять за основу форму успешной нетфликсовской антологии "Любовь. Смерть. Роботы" и докрутить ее до чего-то более цельного с помощью финального твиста.

На деле же получилось иначе, а точнее - не получилось ничего хорошего. Под конец все действо грустно сваливается в карикатуру на два последних фильма про "Мстителей", в очередной раз нещадно эксплуатируя тему Камней бесконечности, которая давно себя в хорошем смысле исчерпала.

Наиболее частое чувство после просмотра очередного эпизода - даже не разочарование, а растерянность. Т'Чалла как Звёздный Лорд - просто полчаса унижения Питера Квилла. Серию про мир без Мстителей сделали скучным детективом, эпизод про Киллмонгера - очередная слащавая повесточная песня и превознесение персонажа "Черной пантеры", а сюжеты про Тора, внезапно ставшего внешне типичным диснеевским принцем, и поехавшего Альтрона - неспешная и филерная прелюдия к финалу.

Еще, судя по всему, Роберт Дауни-младший все же не настолько любезно и безболезненно распрощался с Marvel - из его Тони Старка здесь натурально сделали местного Кенни Маккормика, который нелепо мрёт чуть ли не в каждой серии.

Поэтому два по-настоящему хороших эпизода из девяти - это очень плохо. В Сети также часто попадаются отзывы профессиональных художников и дизайнеров, которые профессионально ругают графику и анимацию проекта. Для неискушенного глаза проблемы с визуальной частью не заметны - стиль картинки может быть и необычный, но точно не отталкивающий.

Музыкально-звуковая составляющая ничем не выделяется и не запоминается - есть какой-то фон, но на создание атмосферы и придания дополнительного объема происходящему на экране он не работает.

К задействованным актерам претензий нет никаких - большинство из них уже не первый год работает над своими персонажами, поэтому звучат они правдиво и убедительно.

К сожалению, "Что, если...?" - это очередной филерный проект, как до него были "Ванда/Вижн" с "Соколом и Зимним солдатом". Главным наследием, судя по всему, станет сформированная в последней серии очередная супергеройская команда, которую вполне могут ввернуть в качестве камео в условном "Докторе Стрэндже и мультивселенной безумия".

Marvel после разгрома Таноса из раза в раз обещает крупные изменения, совершенно новый взгляд и много-много важных изменений в киновселенной, но с этой задачей справился пока только "Локи".

Даже имея столь потенциально мощную штуку и амбициозный концепт, авторы мультсериала пусть и не испортили все окончательно и бесповоротно, но реализовать возможные крутые варианты у них тоже не получилось.

2.5