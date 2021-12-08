Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон получили награды People's Choice

В Соединенных Штатах прошла церемония вручения наград американской премии People's Choice Awards. Победителей - музыкантов и актеров - выбрали по итогам зрительского голосования.

Главные кинонаграды премии собрал вышедший в июле марвеловский проект про супергероиню Наташу Романофф. "Черная вдова" была признана лучшим фильмом 2021 года, а исполнившая главную роль Скарлетт Йоханссон - любимой драматической киноактрисой.

Raise your hand in the comments below if you're obsessed with Scarlett Johansson's acceptance speech 🙋‍♀️ #PCAs pic.twitter.com/KkMk1j6Yu6 — People's Choice (@peopleschoice) December 8, 2021

В номинациях "лучший комедийный актер", "лучший киноактер" и "народный чемпион" победил Дуэйн Джонсон, в этом году выпустивший сверхуспешный фильм "Красное уведомление" (там же сыграл одну из главных ролей наряду с Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот).

Том Хиддлстон, известный по роли Локи в "Мстителях" и "Торе", получил награду как лучший актер телешоу ("Локи").

This is the official shoutout to everyone who helps @twhiddleston wake up in the mornings! #PCAs pic.twitter.com/lNcqwc19RE — People's Choice (@peopleschoice) December 8, 2021

Азиатский проект Marvel "Чан-Чи и легенда десяти колец" признан лучшим экшн-фильмом года, а Симу Лю, исполнитель главной роли, получил приз "лучший актер экшн-фильма".

Мультфильм "Лука" стал лучшим семейным фильмов, "Круэллу" с Эммой Стоун наградили как лучший драматический фильм. "Игра в кальмара" получила приз в категории "лучшее шоу"

В музыкальных номинациях абсолютным победителем оказалась корейская группа BTS, они забрали сразу три статуэтки - "лучшая группа", "лучшая песня" и "лучшее музыкальное видео 2021 года".