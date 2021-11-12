Сюжет картины крутится вокруг "Яиц Клеопатры" - древних ювелирных изделий, которыми по легенде Марк Антоний одарил царицу Египта. Эти артефакты, к слову, не настоящие и были специально придуманы сценаристами.

Древние сокровища в итоге становятся предметом интереса трех главных персонажей. Забавно, но подробно прописывать их, судя по всему, не стали, предоставив на площадке полную свободу действий. Потому что отыгрывают они наитипичнейшие для себя образы: Райан Рейнольдс всю дорогу смешно шутит и кривляется, как Дэдпул на минималках, Дуэйн "Скала" Джонсон характерно и брутально хмурится, а Галь Гадот - просто красивая.

И по большому счету в минусы ленте это записать не получится - все их привычные ужимки органично вписываются в несложную и прямолинейную историю о соревнованиях высококлассных специалистов по кражам.

В ходе приключений герои посетят много мест, в числе которых есть и карикатурно-клюквенная Россия, мелькавшая в трейлере. Именно здесь, по задумке авторов, Интерпол содержит особо опасных преступников в специальной засекреченной тюрьме на вершине заснеженной горы.

С началом пандемии в киноиндустрии сильно сократилось количество по-хорошему "тупых" развлекательных крупнобюджетных фильмов, чтобы в кадре постоянно сменялись взрывы, погони, драки, стрельба - в лучших традициях раннего Майкла Бэя. Коронавирусные ограничения очень сильно в этом плане мешают съемкам подобных проектов, и этот боевик будет настоящей находкой для изголодавшихся любителей вышеобозначенного жанра попкорнового блокбастера.

Поэтому "Красное уведомление" в качестве одноразового захватывающего аттракциона на один вечер будет шикарным выбором.

3.5