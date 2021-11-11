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Галь Гадот призналась, что украла Бэтаранг Бэтмена со съемок фильма

Новости
    11.11.2021, 11:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

12 ноября на Netflix стартует боевик "Красное уведомление", в котором актриса Галь Гадот сыграла воровку, находящуюся в международном розыске.

В ходе промо-кампании картины она рассказала, что у нее есть общие черты с ее героиней. Так, например, она стащила со съемок фильма "Бэтмен против Супермена" Бэтаранг - одно из самых известных боевых приспособлений Темного рыцаря.

"Много раз меня спрашивали, воровала ли я когда-нибудь или нет. Я говорила, что это было всего раз - во втором классе, но с тех пор я ничего не крала. Но на самом деле это ложь: когда я снималась в "Бэтмене против Супермена", я украла одну из этих бэтменовских... ну, знаете, маленьких летучих мышей, которые он бросает? Я украла ее, и знаете, что я с ней делаю? Открываю с ее помощью посылки, потому что она очень острая", - призналась артистка.

Ранняя премьера в ограниченном прокате "Красного уведомления" состоялась еще 5 ноября. Отзывы критиков пока не особо утешительные, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes лента имеет всего 42% "свежести". Вместе с Галь Гадот в проекте снялись Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон.

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