Опубликована сцена драки из боевика "Красное уведомление" с Галь Гадот

25 сентября в рамках своей масштабной презентации "Тудум" Netflix показал большой, почти четырехминутный, отрывок из комедийного боевика "Красное уведомление".

В нем мы можем с большой приятностью наблюдать за дракой Дуэйна "Скалы" Джонсона, Галь "Чудо-женщины" Гадот и Райана "Дэдпула" Рейнольдса. Причем в пользу израильтянки.

Сюжет опуса не блещет оригинальностью (бывшие враги вынуждены объединиться против матерой архипреступницы), но, похоже, в ленте нас ждет масса забавных моментов и тихих радостей.

Режиссер и сценариcт - Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Полтора шпиона", комедия "Мы - Миллеры" и ее заявленный сиквел).

В других ролях: Риту Эрийа ("Шерлок", "Доктор Кто", "Академия Амбрелла"), Крис Диамантополос ("Клан Сопрано"), Винченцо Амато ("Подпольная империя").

Релиз - 12 ноября.