Вышел первый трейлер "Красного уведомления" со Скалой Джонсоном

На YouTube объявился первый трейлер комедийного боевика "Красное уведомление" (Red Notice), проекта Netflix, вокруг которого шла куча разговоров. Фильм, главные роли в котором сыграли актуальные Райан "Дэдпул" Рейнольдс, Дуэйн "Скала" Джонсон и "Чудо-женщина" Галь Га

дот стоил компании три вагона денег.

Меж тем представленный ролик не вселяет особого оптимизма, выглядя как среднестатистическое молотилово без царя в голове, с бадабумом и вялыми ужимками.

По сюжету произведения агент Интерпола Расти (Скала) выслеживает самую разыскиваемую на планете воровку произведений искусства (Гадот, гонорар за роль - 20 000 000 долларов), найдя поддержку в лице весёлого прощелыги в исполнении Рейнольдса.

Режиссер и автор сценария - Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Полтора шпиона", крайне

потешная комедия "Мы - Миллеры" и ее заявленный сиквел).

В других ролях: Риту Эрийа ("Шерлок", "Доктор Кто", "Академия Амбрелла"), Крис Диамантополос ("Клан Сопрано"), Винченцо Амато ("Подпольная империя"), Джей Ромеро ("Черный понедельник").

Премьера - 12 ноября.

Интерпол использует термин "красное уведомление" в качестве международного запроса на арест особо опасных преступников.