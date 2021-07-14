Видео: Дэдпул смотрит трейлер нового фильма с Райаном Рейнольдсом

В рамках рекламной кампании экшн-комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в Сети появился ролик, в котором другой персонаж канадца - супергерой-хулиган Дэдпул - смотрит трейлер фильма вместе с Коргом, отпуская ироничные и саркастичные комментарии в духе Бивиса и Батт-Хеда.

Корга озвучил Тайка Вайтити, играющий в "Главном герое" антагониста.

Среди прочего, Дэдпул отмечает, каким успехом воспользовался его аналогичный "обзор" трейлера "Круэллы" ("Где чёртовы собаки?"), а также жалуется на то, что до сих пор не попал в Киновселенную Marvel.

В "Главном герое" Рейнольдс играет персонажа компьютерной игры. Премьера многократно переносилась, на сегодняшний день выход ленты в России ожидается 12 августа.