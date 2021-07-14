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Видео: Дэдпул смотрит трейлер нового фильма с Райаном Рейнольдсом

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    14.07.2021, 14:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Ryan Reynolds Фото: youtube.com/ Ryan Reynolds
Фото: youtube.com/ Ryan Reynolds

В рамках рекламной кампании экшн-комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в Сети появился ролик, в котором другой персонаж канадца - супергерой-хулиган Дэдпул - смотрит трейлер фильма вместе с Коргом, отпуская ироничные и саркастичные комментарии в духе Бивиса и Батт-Хеда.

Фото: youtube.com/ NEON
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Корга озвучил Тайка Вайтити, играющий в "Главном герое" антагониста.

Среди прочего, Дэдпул отмечает, каким успехом воспользовался его аналогичный "обзор" трейлера "Круэллы" ("Где чёртовы собаки?"), а также жалуется на то, что до сих пор не попал в Киновселенную Marvel.

В "Главном герое" Рейнольдс играет персонажа компьютерной игры. Премьера многократно переносилась, на сегодняшний день выход ленты в России ожидается 12 августа.

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