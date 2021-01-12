Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года

YouTube-канале Netflix Russia появился почти трехминутный ролик с анонсами грядущих премьер сервиса, от которого у неподготовленного зрителя вполне зарябит в глазах. Одна из главных, конечно, заманух - фантастическая комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс "Не смотри вверх".

Хотя и без того будет где развернуться: "Вот почему 2021 год приведет вас в восторг: Netflix будет выпускать новое кино КАЖДУЮ неделю! Вас ждут фильмы о супергероях, вестерны, триллеры, ромкомы, экшн, комедии и много другое", - нахваливает себя стриминг.

Подчеркивается, что в превью представлена лишь малая часть коллекции работ с участием "лучших мировых звезд, режиссеров и новых талантов".

"Пристегните ремни - этот год будет незабываемым!" - сулят нам.

Отметим, что сервис не мелочится и в качестве "говорящих голов" ролика ангажирует "Чудо-женщину", "Дэдпула" и "Скалу" Джонсона. Тогда как внутри него - "Красное уведомление", "Армия мертвецов" Зака Снайдера, "Малкольм и Мари", "Монстр", "Белый тигр", "Ночные зубы", "Смертельная зона", "Женщина в окне" и так далее, так далее.