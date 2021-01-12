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Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара"

Новости
    12.01.2021, 17:08
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут студией WB во всех доступных ему номинациях, включая главную - "Лучший фильм".

Фото: kinopoisk.ru
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Галь Гадот выдвинута как претендент на звание лучшей актрисы, Патти Дженкинс - лучшего режиссёра, Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм - лучших сценаристов.

Также студией предложены кандидатуры актрис Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен, актеров Криса Пайна и Педро Паскаля, продюсеров Зака Снайдера и его супруги Деборы, художника по костюмам Линди Хемминг, композитора Ханса Циммера, оператора Мэттью Дженсена, монтажёра Ричарда Пирсона, сообщает ComicBook.

Вторая "Чудо-женщина" выходит в российский широкий прокат в этот четверг, но уже вовсю крутится в IMAX. В ряде других стран и на стриминговом сервисе HBO Max он вышел ещё раньше, получив смешанную критику.

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