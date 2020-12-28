"Чудо-женщина: 1984" собрала в мировом прокате 85 млн долларов

Мировые сборы "Чудо-женщины 1984" достигли 85 млн долларов. Об этом сообщает Deadline.

При этом большую часть кассы - 68,3 млн долларов - сиквел о приключениях Дианы Принс получил в международном прокате.

Стоит отметить, что показ в кинотеатрах стартовал еще не во всех странах. В России премьера запланирована на 14 января 2021 года.

На волне коммерческого успеха Warner Bros. подтвердила выпуск третьей части, которая станет "финалом трилогии".

Наша рецензия на первую "Чудо-женщину" - здесь, на вторую - здесь.