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Warner Bros. подтвердила выпуск третьей части "Чудо-женщины"

Новости
    28.12.2020, 10:45
Текст:   Богдан Бобров

Компания Warner Bros. подтвердила изданию Variety, что "Чудо-женщина" обзаведется третьей частью, производство уже стартовало.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом Галь Гадот вернется к своей звездной роли, а Пэтти Дженкинс сохранит за собой режиссерское кресло.

Сиквел "Чудо-женщины" (наша рецензия) - с поправкой на пандемию - бьет рекорды проката. Картина уже собрала 16,7 млн долларов в США, что является лучшим показателем после открытия кинотеатров.

Также успешен фильм и на стриминговой платформе HBO Max - в день премьеры ленту посмотрело около 6,3 млн человек - почти половина аудитории сервиса.

Ранее Галь Гадот рассказала о том, что сеттинг прошлого ей надоел, и она хотела, чтобы события триквела разворачивались в настоящем времени.

Сетевой художник Bosslogic выпустил на эту тему шутливый постер, предложив отправить Диану Принс в будущее, намекая на игру Cyberpunk 2077.

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