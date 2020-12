Авторы YouTube-канала Digital Foundry, специализирующегося на разборе технических аспектов видеоигр, подвели итоги 2020 года, составив рейтинг проектов с лучшей графикой.

Лидером топа была названа Cyberpunk 2077, с оговоркой, что речь идет исключительно о версии для ПК.

На второй строчке Spider-Man: Miles Morales для PlayStation 5 в основном за рейтрейсинг в открытом мире.

И "бронза" в этом импровизированном соревновании отошла Microsoft Flight Simulator - за перенесение Земли в масштабе 1:1 в интерактивный формат с применением спутниковых снимков и ИИ.

Весь список выглядит следующим образом:

1. Cyberpunk 2077 (на PC);

2. Spider-Man: Miles Morales;

3. Microsoft Flight Simulator;

4. Half-Life: Alyx;

5. The Last of Us: Part II;

6. Demon's Souls;

7. DOOM Eternal;

8. Ori and the Will of the Wisps;

9. Minecraft (с RTX).

Кроме того, отдельного упоминания и похвалы удостоились следующие игры: Dreams, Call of Duty: Black Ops Cold War, Teardown, ремейк Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima и Doom 64.