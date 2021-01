СМИ: Дуэйн Джонсон сыграет в новом "Хищнике"

Дуэйн Джонсон по кличке Скала, самый высокооплачиваемый актёр планеты и блогер-рекордсмен, может сняться в следующей части культовой франшизы "Хищник".

Такой информацией поделился портал We Got This Covered, ссылающийся на небезызвестного инсайдера Дэниэла Рихтмана, чьи сведения, впрочем, не всегда подтверждаются.

При этом известно, что в фильме сыграет Эдриан Броуди, уже появлявшийся в "Хищниках" 2010 года.

Ранее также появлялась информация о возможном возвращении во франшизу Арнольда Шварценеггера.

Режиссёром назначен автор "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг.

Продюсер и сценарист - Роберт Родригес.