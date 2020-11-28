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Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника"

Новости
    28.11.2020, 13:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В заявленном ранее пятом "Хищнике" может появиться Арнольд Шварценеггер. Речь идет о ленте, которую поставит режиссер "Кловерфилда, 10" Дэн Трахтенберг. И события которой вроде как будут разворачиваться в прошлом.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, Арнольд, сыгравший главную роль в оригинальной картине 87-го, в трех последующих "Хищниках" не появлялся, хотя спекуляции насчет возвращения во франшизу "Австрийского дуба" форсировались регулярно.

И вот теперь, как передает Screen Geek, Шварценеггер якобы все-таки созрел, а Disney очень хочет заполучить Арни в продолжение. Которое, как подчеркивалось, не будет иметь отношения к картине Блэка 2018 года.

При этом надо иметь в виду, что информация исходит от Дэниела Рихтмана, известного в профильных кругах персонажа, который ведрами "сливает" самую горячую отраслевую информацию, в массе своей оказывающейся, как показывает практика, всего лишь слухами.

То есть и к данному сообщению надлежит отнестись c огромной долей осторожности. C другой стороны, нужно обратить внимание и на то, что очередным, прошлогодним, "Терминатором" Арни ведь не побрезговал.

По срокам реализации проекта и деталям конкретики пока нет.

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