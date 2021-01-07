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Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC

Новости
    07.01.2021, 18:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

В киновселенной DC опять всё не слава богу: актёр Рэй Фишер, играющий Киборга, резко отозвался в своём Twitter о главе DC Films Уолтера Хамады, заявив, что не будет сниматься в проектах компании, пока он имеет к ней отношение.

Фото: kinopoisk.ru
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Между тем на днях студия Warner Bros. заключила с Хамадой новый контракт, действительный до 2023 года.

В результате своего выступления Фишер покинул сольный фильм про Флэша, где планировалось камео Киборга. Другого актёра на эту роль решено не приглашать, передаёт The Wrap. Так что Киборга из сценария просто вычеркнули.

Ранее Хамада рассказал о своих взглядах на развитие супергеройской вселенной, в которой больше нет места фильмам Зака Снайдера.

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