Шоураннером "Доктора Кто" вновь станет Расселл Т. Дэвис

После череды неурядиц, постигших культовый британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто" с момента ухода Стивена Моффата с поста главного сценариста (назначение на его место Криса Чибнелла, сомнительный дебют первой женщины Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора и уход революционной бригады по завершении 13 сезона в полном составе), появилась новость, вселяющая надежду на то, что столп британского масскульта с шестидесятилетней историей не канет в прошлое.

Новым шоураннером назначен Расселл Т. Дэвис, сообщает BBC. Крис Чибнелл назвал это решение "вдохновляющим и подходящим" моменту. "Расселл создал эстафетную палочку, которую вскоре получит обратно", - добавил он.

Напомним, что стараниями Расселла Т. Дэвиса сериал был возрожден в 2005-м с Кристофером Экклстоном в роли Восьмого Доктора, и именно Дэвис же развил художественный образ всеобщего любимца, Девятого Доктора Дэвида Теннанта, уступив курирование двух последующих инкарнаций Повелителя Времени Стивену Моффату, с чем тот успешно справлялся.

История назначения очередного актера на знаковую роль свидетельствует о том, что шоураннер играет далеко не последнюю роль в этом решении. Если Крис Чибнелл переманил Джоди Уиттакер из своего предыдущего проекта, "Убийства на пляже", не станет ли следующим владельцем ТАРДИС звезда мини-сериала "Это грех" Олли Александер, которого и так прочили на эту роль? Будем ждать развития событий во времени и пространстве.