Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора

Рассел Т Дэвис, приложивший немало сил к тому, чтобы легендарный британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто" был успешно возрожден в начале двухтысячных, высказался по поводу новой кандидатуры на роль Повелителя Времени.

Этот вопрос вновь оказался актуальным, так как есть все основания полагать, что Тринадцатый Доктор Джоди Уиттакер покинет проект, пробыв в нем, подобно непосредственным предшественникам, три сезона.

Выбор нового актера на эту роль - тема для Соединенного Королевства не менее животрепещущая, чем предположения о том, кто станет следующим Джеймсом Бондом. Единственное негласное правило - актер должен быть не слишком известным (этому критерию не соответствовал Двенадцатый Доктор, Питер Капальди, но сериал от его появления только выиграл).

И вот, в преддверии съемок последнего (предположительно) для Уиттакер сезона, близкое к "докториане" лицо сделало заявление, которым поделился портал Digital Spy. Рассел Т Дэвис сказал, что, по его мнению, подходящей кандидатурой может стать Олли Александер, сыгравший одну из главных ролей в новом сериале за авторством Дэвиса под названием "Это грех" (It's A Sin). Кроме того, один из эпизодов сериала содержит порадовавшую многих поклонников отсылку к наследию "Доктора Кто" и далекам.

Будет нелишним упомянуть, что немногим ранее Дэвис выступил с предложением о развитии отдельной вселенной по "Доктору Кто" - наподобие того, чем может похвастать Marvel и "Звездные войны". Справедливости ради стоит отметить, что определенные шаги в этом направлении были приняты, и разносторонний проект, включающий аудиопьесы, комиксы, новые книги и даже мультфильмы, был запущен в предыдущем году. Более того, к нему присоединился даже Девятый Доктор Кристофер Экклстон, имеющий неразрешимые разногласия с разработчиками телепроекта. И это - не считая внушительного количества эпизодов "классического" Доктора Кто, спин-оффов и прочего.