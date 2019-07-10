Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix

Канадский актёр Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в масштабном комедийном боевике "Красное уведомление" (Red Notice).

Как сообщает Hollywood Reporter, бюджет проекта - от 120 до 150 млн долларов, и он станет одним из самых дорогих продуктов Netflix.

Сначала фильмом занималась студия Universal, но позже его перехватил вездесущий стриминговый сервис. Ранее планировалось выпустить картину 13 ноября 2020 года, но теперь точная дата премьеры не называется.

Рейнольдс пополнил звёздный каст, в котором уже оказались "Чудо-женщина" Галь Гадот и Дуэйн "Скала" Джонсон.

Сценарист и режиссёр - Роусон Маршалл Тербер (автор сценария к "Небоскребу").