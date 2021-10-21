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Дуэйн "Скала" Джонсон поделился трейлером "Красного уведомления"

Новости
    21.10.2021, 17:50
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ The Rock Фото: youtube.com/ The Rock
Фото: youtube.com/ The Rock

На своем YouTube-канале The Rock Дуэйн Джонсон поделился новым трейлером "Красного уведомления" (Red Notice). Фильм выйдет на экраны 12 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролике нам показывают завязку яркой и динамичной криминальной комедии: Дуэйн Джонсон ("Круиз по джунглям") играет агента ФБР, который ловит и принуждает к сотрудничеству вора №2 в мире Райана Рейнольдса ("Дедпул", "Главный герой"). Им предстоит поймать лучшую в своем деле воровку Галь Гадот ("Чудо-Женщина").

ФБРовца она оговорила, а у вора украла титул первого в мире, так что парни работают вместе против мошенницы, которая планирует украсть яйца Клеопатры. Получается это у них зрелищно: почти три минуты трейлера богаты на погони, перестрелки, полеты на вертолетах и шутки.

Режиссер и сценариcт - Роусон Маршалл Тёрбер ("Небоскрёб", "Мы - Миллеры"). В ролях: Риту Эрийа ("Шерлок"), Крис Диамантополос ("Клан Сопрано"), Винченцо Амато ("Подпольная империя").

Ранее был показан почти четырехминутный отрывок - сцена драки между героями Гадот, Райна и Дуэйна, причем парни явно проигрывали.

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