"Главный герой" возглавил российский прокат

Комедийный боевик "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Фильм про вымышленную компьютерную игру в первую неделю проката собрал в СНГ 214,6 млн рублей, сообщает "Кинобизнес сегодня".
Рецензия - здесь.
Далее идёт "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со 115,6 млн рублей за вторую неделю и 567,6 млн - за две. недели.
Рецензия - здесь.
Третье место ещё до премьеры в РФ (она состоится на этой неделе) умудрился занять второй "Босс-молокосос" - благодаря предварительным показам новый мультфильм получил 56 млн рублей.
Чуть меньше - 51,4 млн - на третьей неделе заработал диснеевский "Круиз по джунглям", всего - 541,5 млн.
Рецензия - здесь.
Ещё одна премьера - хоррор-триллер "Не дыши 2" - пятая, 44,1 млн рублей.
Рецензия - здесь.
Подробнее о премьерах российского проката читайте в нашем обзоре.