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"Главный герой" возглавил российский прокат

Новости
    16.08.2021, 12:51
Текст:   Козьма Лоханкин

Комедийный боевик "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Фото: twitter.com/ RTAyerCutSS
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Фильм про вымышленную компьютерную игру в первую неделю проката собрал в СНГ 214,6 млн рублей, сообщает "Кинобизнес сегодня".

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Далее идёт "Отряд самоубийц: Миссия навылет" со 115,6 млн рублей за вторую неделю и 567,6 млн - за две. недели.

Фото: kino-teatr.ru
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Третье место ещё до премьеры в РФ (она состоится на этой неделе) умудрился занять второй "Босс-молокосос" - благодаря предварительным показам новый мультфильм получил 56 млн рублей.

Чуть меньше - 51,4 млн - на третьей неделе заработал диснеевский "Круиз по джунглям", всего - 541,5 млн.

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Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
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Ещё одна премьера - хоррор-триллер "Не дыши 2" - пятая, 44,1 млн рублей.

Рецензия - здесь.

Подробнее о премьерах российского проката читайте в нашем обзоре.

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