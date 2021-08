Что в кино: "Солнцепёк", "Не дыши 2", "Главный герой", Аллен, Скорсезе

На этой неделе в российском прокате состоялось на редкость много по нынешним временам важных и интересных премьер. Среди них - душераздирающий фильм про Донбасс "Солнцепёк". Также - сиквел успешного триллера-хоррора "Не дыши", пёстрый фильм о компьютерной игре "Главный герой" и мюзикл знаменитого французского режиссёра Леоса Каракаса. Плюс с этой недели в кино - проверенные временем хиты Вуди Аллена и Мартина Скорсезе.

"Солнцепёк"

Фото: youtube.com

Полотно Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о майских событиях 2014 года в Донбассе. Два с лишним часа на экране демонстрируется война. Война во всей своей неприглядности. Без купюр, без лишних сантиментов, с безжалостной, просто невыносимой откровенностью. С первых минут зрителя погружают в пространство почти беспрерывного кошмара. Не церемонясь и не цацкаясь, заставляя в подробностях смотреть на то, что произошло с русскими у самых границ РФ. На то, что до сих пор не прекратилось - и неизвестно, когда прекратится. На то, о чём нельзя забывать в суете мирной жизни тем из нас, кому повезло больше. Смотреть невозможно - и необходимо. Как необходимо знать цену восклицаниям о том, что всего этого не было, звучащим на фоне злорадного хихиканья и посулов ещё большего ужаса. Ведь эти голоса и хихиканье, как ни парадоксально, нередко исходят от одних и тех же людей.

"Не дыши 2"

Фото: kinopoisk.ru

Свирепый слепой дед, которого играет Стивен Лэнг, остался таким же свирепым (и, разумеется, слепым), но теперь, вместо того, чтобы кошмарить распустившуюся молодёжь, выполняет неожиданно благородную миссию - спасает маленькую девочку от гнусных отморозков. Такая резкая смена амплуа может показаться весьма экстравагантной тем, кто помнит сюжет первого фильма. Но хуже то, что она тянет за собой куда большие проблемы, среди которых главная - полная утрата камерности и той изюминки, которую несла оригинальная концепция ленты 2016 года. Несколько здорово снятых брутальных сцен несколько скрашивают разочарование, но всё равно "Не дыши 2", увы, остаётся таким же необязательным, как и второе "Тихое место". (Рецензия)

"Главный герой"

Райан Рейнольдс, кажется, нашёл идеальную роль - обаятельный персонаж-статист в онлайн-игре. Но однажды его герой, которого зовут просто Парень, начинает подавать признаки эмоций и прогрессирует до обретения полноценного искусственного интеллекта. Тем временем в офлайне пара разработчиков этой игры пытаются вернуть разработанный ими движок, похищенный и извращённый коварным злодеем в исполнении безбожно переигрывающего Тайки Вайтити. Обобранная программистка отправляется в виртуальный мир, где запрятано доказательство кражи и поджидает электронный воздыхатель. С одной стороны, "Главный герой" - это круто воссозданный игровой мир с массой остроумных находок. С другой - не самый удачный ромком с поверхностным философствованием о свободе и относительности понятия "человечность". (Рецензия)

"Аннетт"

И ещё одна громкая премьера недели - первая за девять лет (после знаменитой "Корпорации "Святые моторы") полнометражка культового среди киноманов французского режиссёра Леоса Каракаса, получившая на Каннском фестивале призы за режиссуру и саундтрек. Для фильмографии Каракаса "Аннетт" тоже примечательна. Во-первых, это - мюзикл, а мюзиклов Каракас прежде не снимал. Во-вторых, здесь нет его ранее бессменного любимца Дени Лавана. Зато есть другой обладатель нестандартной внешности - Адам Драйвер, а ещё есть Марион Котийяр.

Они играют звёздную пару. Он - язвительный комик-стендапер по имени Генри МакГенри, она - оперная дива Энн. Внешне счастливый брак постепенно даёт трещину: самовлюблённый социопат Генри неспособен смириться с тем, что союз циничного зубоскала с нежной примадонной общественностью воспринимается как мезальянс. Рождение девочки Аннетт ничуть атмосферу не разряжает - напротив, отец холоден к дочери и ничего не может с этим поделать. Дочь меж тем выглядит как криповая деревянная кукла, очень смахивающая на нашего старого знакомого Чаки, что, конечно, неистово символизирует. В общем, всё идёт к жанрово типичной трагической развязке.

Но типичность обманчива: в нескладном мрачненьком фарсе рассыпано немало намёков на иносказательную автобиографичность, и, избрав такую кричаще неподходящую для исповеди форму, Каракас над этой формой изощрённо издевается. Широко освещённое в прессе пение Адама Драйвера в вагину возлюбленной - отнюдь не единственная в мюзикле гротескная сцена, хотя, пожалуй, самая запоминающаяся. Измывательство над формой одновременно оказывается и измывательством над зрителем. В чём в немалой степени виновен и саундтрек группы Sparks (помните такую?), написавшей заодно и сценарий. Сами по себе музыкальные номера, скажем так, сильно на любителя, а Каракас немилосердно затягивает и повторяет их с садистской регулярностью. Лучший (хоть и вторичный насквозь) - So May We Start - звучит в самом начале, а самый запоминающийся - We Love Each Other So Much - грозит прилипнуть к вам, как жвачка к подошве.

"Ночь страха. Противостояние"

Фото: kinopoisk.ru

Молодая женщина просыпается в больнице и выясняет, что её накануне доставил туда незнакомец. А до этого она где-то пропадала десять лет. О которых совершенно ничего не помнит. Тут же начинают сыпаться другие проблемы - шериф намеревается за что-то привлечь к серьёзной ответственности, а на улице подкатывают какие-то малоприятные парни в масках а-ля "Судная ночь" (отсюда, видимо, фильм Hyde и получил "игровое" русское название) с оружием и неясными намерениями. В общем, типовой триллер про амнезию и последствия собственного загадочного прошлого. Вяло, скучно, малоубедительно и значительную часть времени - очень темно. На фоне небывалого изобилия, которое предлагают на этой неделе кинотеатры - абсолютный аутсайдер.

"Магия лунного света"

Фильм Вуди Аллена семилетней давности с Колином Фёртом и Эммой Стоун. Собственно, поклонникам режиссёра большего и не надо. Всем остальным рассказываем: Фёрт играет щеголеватого иллюзиониста, который по дружеской просьбе старается разоблачить шарлатанку-"экстрасенса", прежде чем она успеет женить на себе богатого наследника-простофилю. В роли шарлатанки - Стоун. Иллюзионист - материалист до мозга костей, его не проведёшь всякой театральщиной. Но тут герой - какая неожиданность - сам влюбляется в вертихвостку. И его убеждения под наплывом чувств начинают колебаться. Уютная, миленькая, простенькая комедия в элегантных декорациях Интербеллума. Вуди Аллен - он и в 2014-м Вуди Аллен, и в 2021-м.

"Остров проклятых"

Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый параноидальный триллер с Леонардо Ди Каприо. Федеральный маршал начинает расследование пропажи пациентки в клинике для умалишенных преступников, которая расположена на маленьком изолированном острове. И вдруг оказывается перед необходимостью выяснить, не сошёл ли он с ума сам. Скорсезе в лучшем виде, добавить нечего.

Также в кино - российское семейное фэнтези "Феодосийская сказка" и анимационный сборник "МУЛЬТ в кино 129. Для героев и принцесс".

