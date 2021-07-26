Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки

Сериал про куклу-убийцу "Чаки", не имеющий, к счастью, никакого отношения к попытке перезапуска франшизы в 2019-м, получил большой трехминутный трейлер (18+). Мы можем наблюдать его на YouTube.

Сюжет развернется в идиллическом пригороде американского городка, который вскоре погрузится в хаос - после того, как на гаражной распродаже будет приобретена титульная кукла. Субурбия ринется в череду ужасающих убийств, что выльется во скрытие нелицеприятных тайн и грязных секретиков ее обитателей.

Причем по центру встанет 14-летний мальчик-гей, из-за своей ориентации подвергающийся травле и абьюзу.

В ролях: Закари Артур ("5-я волна"), Тео Брионес ("Шепот"), Аливия Элин Линд ("Человек будущего"), Бьоргвин Арнарсон ("Ученик экзорциста") и актеры полнометражек, среди которых Алекс Винсент, Кристин Элиз, Фиона Дуриф, дочь Брэда Дурифа (Ника Пирс из "Культа Чаки"). И, конечно, Дженнифер Тилли - невеста Чаки Тиффани. Сам Чаки, хвала небесам, в оригинале будет говорить опять голосом Брэда.

Курирует предприятие создатель всей линейки Дон Манчини, автор сценария девяти Чаки-фильмов. Работавший также на "Нулевом канале" и "Ганнибале".

Премьера - 12 октября.