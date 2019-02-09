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Чаки возвращается: вышел трейлер нового фильма о кукле-убийце

Новости
    09.02.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Orion Pictures Фото: youtube.com/ Orion Pictures
Фото: youtube.com/ Orion Pictures

На YouTube-канале Orion Pictures опубликован первый трейлер ребута-ремейка культовой серии хорроров "Детская игра" (Child's Play) - обновленного в свете нынешнего дня.

Теперь кукла-убийца - порождение технического прогресса, где все заполонили интернет, беспилотники, роботы-пылесосы, всё и вся подключено в сеть. Включая хайтек-игрушку, куклу, которую мать (Обри Плаза, "Легион", "Парки и зоны отдыха") презентует на день рождения сыну, не подозревая, естественно, насколько скверно все это может кончиться.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом игрушку зовут Бадди, но в какой-то момент мы явственно слышим с экрана имя Чаки. Что пока вносит некоторую сумятицу, конечно.

О старте работ над ремейком стало известно летом прошлого года. Когда официально было объявлено, что разрабатывается "современная версия "Детской игры". При этом - без участия создателя франшизы Дона Манчини, сценариста Дэвида Киршнера и актера Брэда Дурифа, подарившего свой голос Чаки.

Режиссер - дебютант в полном метре Ларс Клевберг. Сценарист - Тайлер Бертон Смит (анонсированный сиквел "Кунг Фьюри"). Продюсеры - Дэвид Катценберг (новое "Оно", заявленные второй "Битлджус" и третьи "Гремлины") и Сет Грэм-Смит ("Мрачные тени" Бёртона, автор мэшапа "Гордость и предубеждение и зомби").

Премьера - 21 июня.

Первая "Детская игра" вышла в 1988-м. В ней дух практикующего вуду маньяка-душителя Чарльза Ла Рэя вселяется в куклу по имени Славный парень, которая немедля принимается нести смерть. 

В 90-м вышло продолжение. Через год - третья часть. В 1998-м - особо почитаемая фанатами "Невеста Чаки", в 2004-м - сиквел "Невесты", "Потомство Чаки". Далее - "Проклятие Чаки" (2013) и "Культ Чаки" (2017).

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