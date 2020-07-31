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Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон

Новости
    31.07.2020, 13:49
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вопрос о будущем сериала "Ганнибал", закрытом после третьего сезона из-за неоправданно низких рейтингов, снова стал актуальным. Съемочная команда известна периодическими напоминаниями в прессе о своем творении, однако с мертвой точки за последние три года дело явно не сдвинулось.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарист и продюсер Брайан Фуллер, не терявший времени даром и принявший с момента завершения "Ганнибала" участие в создании сериалов "Американские боги" и "Звездный путь: Дискавери", поведал порталу Collider о желании возвратиться к работе над развитием образов героев, созданных писателем Томасом Харрисом.

Изначально, в 2013 году, сериал снимался для телекомпании NBC, но запуск на стриминговой платформе Netfliх стал важным шагом, так как перед шоураннером открываются новые перспективы - его надежды связаны с возможным интересом со стороны платформы к продолжению "Ганнибала" с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Помимо необходимости заручиться поддержкой той или иной кинокомпании, необходимо решить вопрос об авторских правах - они принадлежат продюсеру Марте Де Лаурентис и компании Gaumont International Television. Последняя также обладает авторскими правами на сюжетные линии, разработанные в отснятых эпизодах.

Фуллер поведал о том, что у него состоялся не один разговор с Мадсом Миккельсеном и Хью Дэнси относительно продолжения. Продюсер, судя по всему, преисполнен энтузиазма и ждет не дождется возможности воплотить свои задумки, хотя ранее его активность так ни к чему и не привела. Проблема, по его мнению, состоит в том, что "Ганнибал" изначально был сторонним проектом. За последние годы Фуллер обивал пороги бесчисленных организаций, стучал во все двери, но безрезультатно.

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