Иди и смотри: фильм о Донбассе "Солнцепёк" выходит на ТВ

Может показаться удивительным, но война в Донбассе в нашем кинематографе до сих пор почти не получила должного отражения, тихо перекочевав куда-то на периферию и возникая лишь в виде тревожного фона для развития второстепенных сюжетных линий - как, например, в угловатом многосерийном триллере "Колл-центр".

Нет, был, конечно, не лишённый достоинств, но объективно весьма скромный фильм "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова. Был откровенно слабый и до неловкости прямолинейный телевизионный "Военный репортёр". Наконец, была снятая луганчанами и затерявшаяся где-то на пути к российскому зрителю "Ополченочка". И вот в кинотеатрах почти безо всякой рекламы, но с заметным резонансом в Сети совершенно внезапно появился "Солнцепёк", который с такой же внезапностью сегодня перекочует на телеэкраны - этим вечером на НТВ состоится премьера.

Лента, созданная усилиями авторов "Туриста" и дилогии (скоро она превратится в трилогию) "Шугалей", с ошеломляющей бескомпромиссностью показывает творившееся в регионе в первые дни. Возможно, это совсем не тот блокбастер, которого неравнодушные столько лет ждут от российских кинематографистов, занятых всё это время какими-то другими вопросами. "Солнцепёк" - явление нетипичное для отечественного киноландшафта не только из-за "непопулярной" темы, но и благодаря своеобразной концепции.

Концепция эта настолько смелая, что выносит картину за рамки обычного художественного кино. Дело в том, что едва ли не большую часть хронометража занимает демонстрация леденящих кровь ужасов гражданской войны во всей её неприглядности.

В первой же сцене мы видим, как ошалевшие от безнаказанности бандиты, которые в царящем вокруг хаосе нашли возможность нажиться, хладнокровно расправляются с мирной семьёй. Таким образом задаётся тон всей ленте и сразу фиксируется: слабонервным лучше не смотреть.

Некоторые признаки "традиционного" игрового кино всё-таки присутствуют: есть несколько главных действующих лиц, за которыми камера следит в течение всего времени. Одного из центральных персонажей - матёрого ветерана Афганистана - играет Алексей Кравченко, и в этом многие небезосновательно углядывают символизм, вспоминая дебютную роль актёра. Другого - записавшегося в ополчение школьного учителя музыки, на чьих глазах погибли все его ученики, - идеально подходящий для этой роли Владимир Ильин. Есть ещё ряд немаловажных героев с обеих сторон конфликта, чьи судьбы переплетаются в кровавой суматохе. Даже подобие любовной линии в наличии.

Но все художественные условности жестоко попираются единственным фактором, имеющим значение в этом пространстве бесконечной боли. Фактор этот - возможность мгновенной и страшной смерти в любой момент. Абсолютно каждый из тех, кого мы видим на экране, ежесекундно может погибнуть - и это не просто теоретическое допущение. Что делает "Солнцепек" до мурашек реалистичным больше, чем любой натурализм - а натурализма, нисколько не щадящего зрителя, в нём более чем достаточно. И речь идёт не о каких-нибудь абстрактных вестеросцах, а о самых настоящих наших с вами соотечественниках у самой границы с РФ.

Придиры наверняка всё равно попеняют на драматургические шероховатости и отсутствие политической деликатности в болезненных вопросах, но всё это отходит на второй, а то и на третий план, когда перед глазами встают безо всяких преувеличений адские картины. А тем, кто продолжит настаивать на нескладно расставленных акцентах, можно лишь посоветовать ознакомиться с украинской продукцией на тему (а на Украине, в отличие от России, её хватает) и увидеть, что на самом деле такое "чрезмерная идеологическая заряженность".

"Солнцепёк" смотреть почти невозможно - и всё-таки необходимо. Просто чтобы не забывать о том, что это происходило (и, как ни прискорбно, продолжает происходить) совсем рядом с нами. Кто бы - а таких немало по обе стороны границы - ни пытался утверждать, что всё это "пропаганда" и что не было циничного уничтожения собственных граждан украинскими властями. Трудно игнорировать, что утверждения эти звучат на фоне злорадного улюлюкания и обещаний дальше "жарить колорадов". Ведь, что характерно, обвинения в пропаганде и угрозы продолжения расправ зачастую исходят из одних и тех же уст.