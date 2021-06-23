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Появился новый трейлер "Аннетт" Лео Каракаса

Новости
    23.06.2021, 12:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мюзикл режиссера "Святых моторов" Лео Каракаса "Аннетт" получил новый трейлер. Видео размещено на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер спин-оффа "Броска кобры"

Лос-Анджелес. Наши дни. В центре музыкальной мелодрамы - особо острый на язык комик Генри и всемирно прославленная оперная дива Энн, у дочери которых в два года обнаруживается необычный дар. Что переворачивает жизни всех её окружающих.

Авторы обещают зрителю "полное страсти, славы и любви" экранное путешествие.

Пару сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр соответственно. Сценарий написали Рон и Рассел Мэл ("Девочки Гилмор"), то есть группа Sparks. Саундтрек, разумеется, их же.

В других ролях: Саймон Хелберг ("Теория Большого взрыва"), Натали Джексон Мендоса ("Кровавая езда"), Ребекка Дайсон-Смит ("Ход королевы") и Вим Опбраук ("Кобейн").

Над фильмом работали кинематографисты Франции, Мексики, США, Швейцарии, Бельгии, Германии и Японии.

"Аннетт" откроет грядущий Каннский МКФ (6-17 июля в этом году). По дате российской премьеры определенности еще нет.

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