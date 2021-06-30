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Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши"

Новости
    30.06.2021, 18:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Снятый менее чем за 10 000 000 долларов камерный хоррор Федерико Альвареса "Не дыши" вышел в 2015-м, собрал кассу без малого в 160 000 000 и сделал вероятность сиквела неизбежностью.

Фото: kinopoisk.ru
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Хотя мало кто, пожалуй, верит, что продолжению удастся с достоинством повторить успех оригинала.

Во второй части из кресла постановщика Альварес сместился, оставив его дебютирующему в режиссуре сценаристу Родольфо Саягесу ("Зловещие мертвецы: Черная книга", первый "Не дыши", новая "Техасская резня бензопилой"). При этом поработав с соратником над сценарием и выступая сопродюсером - наряду с Сэмом Рэйми и Робом Тапертом.

Стив Лэнг к роли брутального слепого старика вернулся. И, как гласит синопсис, сделал он это с тем, чтобы "навести еще больше ужаса на ничего не подозревающих людей".

Действие развернется через несколько лет после событий предыдущей картины. На этот раз оппонентами Нормана станут злодеи, притесняющие сироту, состоящую у боевого деда на воспитании.

В кино - с 12 августа.

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