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Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок

Новости
    15.04.2021, 18:47
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продолжение культовейшего прадеда всех слэшеров "Техасская резня бензопилой", которое одновременно будет являться перезапуском всей серии, обзавелось официальным заголовком. Как пишет ресурс Bloody Disguisting, он прост и всем хорошо знаком: "Техасская резня бензопилой".

Фото: kinopoisk.ru
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То есть ситуация буквально один в один как с "Хэллоуином": прямой сиквел первой части, который отменяет всё, что было потом, и присваивает себе оригинальное название. Предыдущий перезапуск "Техасской резни бензопилой", случившийся в 2003-м, напомним, также назывался "Техасская резня бензопилой".

Также сообщается, что новая "Техасская резня" к радости всех неравнодушных получит "взрослый" рейтинг R - за "насилие, кровищу и нецензурную брань".

Режиссёр картины - Дэвид Блю Гарсия, ранее отметившийся задорным комедийным неовестерном "Техасец". Сценарий написал дебютант Крис Дэвлин. Продюсер - небезызвестный Федерико Альварес ("Не дыши").

В ролях: Элси Фишер ("Касл-Рок"), Сара Яркин ("Счастливого нового дня смерти"), Марк Бёрнэм ("Неправильные копы"), Олуэн Фуэре ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"), другие.

Съёмки закончились ещё в прошлом году. По дате премьеры конкретики до сих пор нет.

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