Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок

Продолжение культовейшего прадеда всех слэшеров "Техасская резня бензопилой", которое одновременно будет являться перезапуском всей серии, обзавелось официальным заголовком. Как пишет ресурс Bloody Disguisting, он прост и всем хорошо знаком: "Техасская резня бензопилой".

То есть ситуация буквально один в один как с "Хэллоуином": прямой сиквел первой части, который отменяет всё, что было потом, и присваивает себе оригинальное название. Предыдущий перезапуск "Техасской резни бензопилой", случившийся в 2003-м, напомним, также назывался "Техасская резня бензопилой".

Также сообщается, что новая "Техасская резня" к радости всех неравнодушных получит "взрослый" рейтинг R - за "насилие, кровищу и нецензурную брань".

Режиссёр картины - Дэвид Блю Гарсия, ранее отметившийся задорным комедийным неовестерном "Техасец". Сценарий написал дебютант Крис Дэвлин. Продюсер - небезызвестный Федерико Альварес ("Не дыши").

В ролях: Элси Фишер ("Касл-Рок"), Сара Яркин ("Счастливого нового дня смерти"), Марк Бёрнэм ("Неправильные копы"), Олуэн Фуэре ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"), другие.

Съёмки закончились ещё в прошлом году. По дате премьеры конкретики до сих пор нет.