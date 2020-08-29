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Режиссер "Не дыши" перезапустит "Техасскую резню бензопилой"

Новости
    29.08.2020, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вокруг очередного фильма обширной и крайне значимой хоррор-франшизы "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre) царит оживление. Больше похожее, правда, на легкую агонию.

Фото: kinopoisk.ru
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Для тех, кто не следит за событиями в этой "вселенной", поясним: Legendary анонсировала прямой сиквел самой первой, оригинальной "Бензопилы" Тоба Хупера 1974 года, который должен стать перезапуском линейки.

Для этих целей режиссерами были наняты близнецы-ирландцы Энди и Райан Тохилл (триллер "Раскопки"). Братья с энтузиазмом принялись за дело, съемки опуса стартовали в Болгарии… но были приостановлены уже через неделю, поскольку отснятый материал студию не устроил.

Возникли "творческие разногласия", и на Legendary не стали цацкаться и что-то пояснять, а просто уволили Тохиллов. Стремительно найдя им замену - дальше лентой будет рулить Дэвид Блу Гарсиа, дебютировавший два года назад в режиссуре триллером "Техасец". И, что примечательно, сам он родом из Техаса.

Фото: youtube.com
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Как отмечает Deadline, Гарсия занялся картиной с нуля, проигнорировав все наработки уволенных коллег.

В ролях: номинант "Золотого глобуса" Элси Фишер ("Касл-Рок", оригинальный голос Агнес в "Гадком Я"), Джейкоб Латимор ("Холм одного дерева"), Мо Данфорд ("Игра престолов", "Викинги", "Тюдоры"), Сара Яркин ("Американская история ужасов").

Продюсеры - Федерико Альварес ("Не дыши", "Зловещие мертвецы: Черная книга") и Ким Хенкел, работающий на серии с самого первого фильма.

Даты премьеры пока нет.

На студии произошедшее углубленно комментировать изданию отказались.

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