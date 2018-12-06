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Стрёмный городок Касл-Рок

Стоит ли смотреть новый сериал по мотивам книг Стивена Кинга

Журнал
    06.12.2018, 13:06
Текст:   Дмитрий Сосновский

Экранизации произведений Стивена Кинга - вещь еще более непредсказуемая, чем сами эти произведения. То порадуют крепким и симпатичным "Кладбищем домашних животных" (грядет более современная версия, и трейлер настраивает на осторожный оптимизм), то окатят как из ушата кошмарной "Темной башней". С многосерийными экранизациями дела обстоят точно так же. Вместе с вполне адекватными "Мистером Мерседесом" (особенно это касается первого сезона) и "11.22.63" многочисленным фанатам мастера подсовывают такие корявые поделки, как "Мгла" или, например, "Под куполом".

Но все же праздник на улицу поклонников "короля ужасов" приходит нередко. Взять хотя бы недавний проект Hulu "Касл-Рок". Экранизацией, конечно, его трудно назвать даже с натяжкой. Но любителей творчества Кинга он вполне может порадовать легко узнаваемой атмосферой мрачной таинственности.

Вселенная чрезвычайно продуктивного литератора, органично объединяющая разнообразные и причудливые миры, давно живет самостоятельной жизнью. Так что концепция, разработанная Hulu и реализованная под продюсерским присмотром Джей Джей Абрамса (он уже не в первый раз работает с кинговским материалом), напрашивалась давно. Создать оригинальный сюжет на основе книг Кинга, сделав местом действия одну из самых знаменитых из придуманных им локаций, было по-настоящему продуктивной и по-хорошему амбициозной идеей. Дело было лишь за вменяемым исполнением.

Фото: kinopoisk.ru
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И таковое последовало. Кое у кого, конечно, могли возникнуть претензии - пожалуй, справедливые - к тому, что шоу слишком долго "разгонялось". Однако вскоре после того, как это, наконец, произошло (ближе к середине первого сезона), недовольных почти не осталось. Обнаружились самые приятные сердцу преданного читателя штуки: параллельные миры и альтернативные реальности, темпоральные выверты, экзотические доппельгангеры и полный мистических деталей детектив - все, за что принято любить Кинга. И вымышленный городок в штате Мэн, с которым по известности может посоперничать разве что соседний Дерри (родина злобного клоуна Пеннивайза), для этого макабрического театра подошел идеально. К тому же в окрестностях расположилась та самая тюрьма Шоушенк.

Помимо излюбленного Стивеном духа американской готики, прекрасно способствующего развитию всяческих фобий по отношению к обманчиво уютной одноэтажной глубинке (и немало повлиявшего на становление, например, такого оригинального художника, как Дэвид Линч, не говоря уже о легионе его эпигонов), тут есть характерные персонажи (шведскому актеру Биллу Скарсгорду вновь довелось примерить амплуа загадочного потустороннего существа, правда, на этот раз с куда более неоднозначной и неожиданной изнанкой), знаковые для любого знакомого с мирами писателя персоны (одна из важнейших ролей - у 68-летней Сисси Спэйсек, в совсем юном возрасте сыгравшей в самой первой экранизации Кинга - "Кэрри") и масса приятных и интересных "пасхалок".

Фото: youtube.com/ Netflix
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"Пасхалки" эти к тому же порой преодолевают свой скромный статус и превращаются в полноценные сюжетные линии. Как, в частности, в случае с Джеки Торранс, племянницей небезызвестного Джека Торранса из "Сияния", едва не угробившего всю свою семью. Ценителям этой книги - безусловно, одной из мощнейших в обширной библиографии прозаика - вообще в последнее время везет. Мало того, что ее продолжение - роман "Доктор Сон", посвященный непростой судьбе "сияющего" мальчика Дэнни, - тоже вскоре обретет кинотрактовку (за дело взялся крепкий хоррормейкер Майк Флэнеган, а в главной роли - замечательный Юэн МакГрегор), так еще и второй сезон "Касл-Рока" (о продлении было объявлено еще в августе) явно немало внимания уделит кровавым событиям в отеле "Оверлук". Теперь остается только дождаться.

Оригинал текста - на сайте Года литературы

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