"Не дыши 2": кто ходит в гости к Нордстромам, тот поступает глупо

Бывший спецназовец Норман Нордстром, ныне пожилой и слепой, но всё ещё могучий, отошёл от передряги с грабителями из фильма "Не дыши" и обзавёлся милой дочуркой. Теперь мудрый старец строго обучает её навыкам выживания, таким необходимым в забытом Богом и финансовыми потоками Детройте.

Стоп. "Что-то тут не так, - возможно, скажете вы, - какой ещё к чёрту мудрый старец? Это же не Норман тогда в передрягу угодил, а скорее эти самые горе-воры, по глупости и незнанию вломившиеся в дом съехавшей с катушек машины для убийств с такими скелетами в шкафу (точнее в подвале), что ноги унести им казалось за счастье". И будете правы.

Дело в том, что дуэт Федерико Альварес - Родольфо Саягес, который вернул нам незрячего монстра, ранее так потрясшего воображение публики, решился на довольно неожиданный финт: во второй части "Не дыши" Норман из зловещего антагониста превратился в положительного героя. Диковинная, несколько обескураживающая трансформация бросается в глаза с начальных минут (а внимательные зрители могли заметить её ещё в трейлерах). Оказывается, потому старик Нордстром раньше злой был, что у него ребёнка не было.

Впрочем, нет, злым, нелюдимым и жёстким он, конечно, остался. Но укладывается в классический образ брутального няньки, чья грубость в значительной степени оправдывается заботой о несмышлёной подопечной. Все же его прежние злодейства, включая жестокие убийства, сексуальное насилие и рабовладение, остаются лишь в памяти тех, кто смотрел первый фильм. Ведь нынче у него исключительно благородная миссия: защита и спасение маленькой девочки.

Вдобавок Норман даже со всеми тенями своего мрачного прошлого и неизбывно скверным характером смотрится вполне приличным джентльменом на фоне отбитых отморозков, вторгающихся на свою беду в его жилище на этот раз. Это совсем не те вляпавшиеся в большие неприятности взломщики-неудачники, которым приходилось волей-неволей сочувствовать пять лет назад.

Теперь это группа чистейших, безо всяких примесей, уродов. Причём - крепких, борзых, закалённых войной в Ираке, то есть - хорошо подготовленных и скоординированных. И - абсолютно беспринципных, убить для них - раз плюнуть. Их свирепость компенсируется только их редкой тупостью, что опытному Норману, отягощённому суетливыми родительскими обязанностями, задачу заметно облегчает - даже при смене декораций, наступающей в заключительном акте.

Цель же злодеями движет поистине сатанинская. Раскроется она ближе к концу ленты, ничего, однако, в вышеописанной ситуации существенно не изменив. Есть, правда, среди кучи преимущественно белого мусора один малозначительный персонаж, демонстрирующий остатки совести (что характерно, латиноамериканец - ай да молодцы Альварес с Саягесом!). Но он на общую картину повлиять никак не может.

Так что, несмотря на номинально аналогичную завязку - слепое чудовище воздаёт преступникам, нарушившим его покой, "Не дыши 2" очень мало похоже на тот оригинальный камерный хоррор, под завязку наполненный густым саспенсом, который мы так полюбили.

Здесь есть ряд классно поставленных сцен (одна из них даже пижонски снята одним планом), а пара эпизодов наверняка заставит любителей изобретательного кровопускания восторженно выдохнуть. Но изюминка - как и в случае с продолжением "Тихого места" - безвозвратно утрачена. Есть только не самый плохой, но посредственный триллер с заходом на территорию бесчисленных боевиков про освобождение заложницы. Стивен Лэнг в таком амплуа смотрится, безусловно, посвежее, чем Лиам Нисон, но менее необязательным "Не дыши 2" не делает.

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