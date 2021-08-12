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Хороший, слепой, злой

"Не дыши 2": кто ходит в гости к Нордстромам, тот поступает глупо

Рецензии
    12.08.2021, 20:00
Текст:   Дмитрий Сосновский
Бывший спецназовец Норман Нордстром, ныне пожилой и слепой, но всё ещё могучий, отошёл от передряги с грабителями из фильма "Не дыши" и обзавёлся милой дочуркой. Теперь мудрый старец строго обучает её навыкам выживания, таким необходимым в забытом Богом и финансовыми потоками Детройте.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стоп. "Что-то тут не так, - возможно, скажете вы, - какой ещё к чёрту мудрый старец? Это же не Норман тогда в передрягу угодил, а скорее эти самые горе-воры, по глупости и незнанию вломившиеся в дом съехавшей с катушек машины для убийств с такими скелетами в шкафу (точнее в подвале), что ноги унести им казалось за счастье". И будете правы.

Фото: kinopoisk.ru
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Дело в том, что дуэт Федерико Альварес - Родольфо Саягес, который вернул нам незрячего монстра, ранее так потрясшего воображение публики, решился на довольно неожиданный финт: во второй части "Не дыши" Норман из зловещего антагониста превратился в положительного героя. Диковинная, несколько обескураживающая трансформация бросается в глаза с начальных минут (а внимательные зрители могли заметить её ещё в трейлерах). Оказывается, потому старик Нордстром раньше злой был, что у него ребёнка не было.

Впрочем, нет, злым, нелюдимым и жёстким он, конечно, остался. Но укладывается в классический образ брутального няньки, чья грубость в значительной степени оправдывается заботой о несмышлёной подопечной. Все же его прежние злодейства, включая жестокие убийства, сексуальное насилие и рабовладение, остаются лишь в памяти тех, кто смотрел первый фильм. Ведь нынче у него исключительно благородная миссия: защита и спасение маленькой девочки.

Вдобавок Норман даже со всеми тенями своего мрачного прошлого и неизбывно скверным характером смотрится вполне приличным джентльменом на фоне отбитых отморозков, вторгающихся на свою беду в его жилище на этот раз. Это совсем не те вляпавшиеся в большие неприятности взломщики-неудачники, которым приходилось волей-неволей сочувствовать пять лет назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Теперь это группа чистейших, безо всяких примесей, уродов. Причём - крепких, борзых, закалённых войной в Ираке, то есть - хорошо подготовленных и скоординированных. И - абсолютно беспринципных, убить для них - раз плюнуть. Их свирепость компенсируется только их редкой тупостью, что опытному Норману, отягощённому суетливыми родительскими обязанностями, задачу заметно облегчает - даже при смене декораций, наступающей в заключительном акте.

Фото: kinopoisk.ru
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Цель же злодеями движет поистине сатанинская. Раскроется она ближе к концу ленты, ничего, однако, в вышеописанной ситуации существенно не изменив. Есть, правда, среди кучи преимущественно белого мусора один малозначительный персонаж, демонстрирующий остатки совести (что характерно, латиноамериканец - ай да молодцы Альварес с Саягесом!). Но он на общую картину повлиять никак не может.

Так что, несмотря на номинально аналогичную завязку - слепое чудовище воздаёт преступникам, нарушившим его покой, "Не дыши 2" очень мало похоже на тот оригинальный камерный хоррор, под завязку наполненный густым саспенсом, который мы так полюбили.

Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Здесь есть ряд классно поставленных сцен (одна из них даже пижонски снята одним планом), а пара эпизодов наверняка заставит любителей изобретательного кровопускания восторженно выдохнуть. Но изюминка - как и в случае с продолжением "Тихого места" - безвозвратно утрачена. Есть только не самый плохой, но посредственный триллер с заходом на территорию бесчисленных боевиков про освобождение заложницы. Стивен Лэнг в таком амплуа смотрится, безусловно, посвежее, чем Лиам Нисон, но менее необязательным "Не дыши 2" не делает.

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