Вышел трейлер сериала "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером

В Сети появился трейлер нового сериала Paramount+ "Мэр Кингстауна" с "Соколиным глазом" Джереми Реннером в главной роли.

В центре сюжета - влиятельный бизнес-клан МакЛаски, брокеры из городка Кингстаун, где тюремная система - главный источник дохода. В сериале будут затронуты остросоциальные темы: коррупция, расизм, бедность и так далее.

Также в ролях: Кайл Чандлер, Дерек Уэбстер, Тейлор Хэндли, Эмма Лэрд, Фарез Ласс, Тоби Бамтеф и Хью Диллон. Последний также выступил в качестве шоураннера вместе с Тейлором Шериданом - одним из создателей "Йеллоустоуна", автором дилогии "Убийца", "Ветреной реки" и "Любой ценой".

В числе продюсеров - Антуан Фукуа.

Премьера - 14 ноября.