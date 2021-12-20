Военная техника США попала в ДТП в Германии: Есть пострадавшие

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники США произошло в округе Верхний Пфальц в Германии. Как сообщает РИА Новости, в понедельник в немецкой Баварии грузовик столкнулся с колонной автомобилей, припаркованных на обочине трассы А3.

Колонна состояла из "военных машин армии США, многие военнослужащие американских вооруженных сил пострадали", цитирует Bayerischer Rundfunk слова представителя полиции.

Уточняется, что в результате ДТП возник пожар, а ранения получили не менее восьми человек. В настоящее время автобан А3 перекрыт в обоих направлениях.

Напомним, на территории ФРГ дислоцированы почти 40 тысяч военнослужащих США, рассредоточенных по пяти крупным гарнизонам.