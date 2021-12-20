Володин: На рассмотрении Госдумы осталось 1,5% "старых" законопроектов

На рассмотрении депутатов Госдумы осталось лишь 1,5% проектов, внесенных до 2016 года. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, законотворческий портфель Госдумы на сегодня содержит 1193 законопроекта, и подавляющее большинство из них были внесены в период седьмого созыва (он начался в сентябре 2016 года). "Лишь 1,5% из них - законопроекты, внесенные до седьмого созыва", - отметил Володин.

Для сравнения, к началу упомянутого созыва в законодательном портфеле нижней палаты было 2020 проектов законов. "Сроки их внесения измерялись более чем 20 годами", - добавил спикер.