ВОЗ надеется на окончание пандемии в 2022 году

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник провело брифинг в новом здании штаб-квартиры в Женеве, в ходе которого было озвучено несколько важных заявлений.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, "омикрон"-вариант коронавируса распространяется быстрее, чем "дельта"-вариант, и вызывает инфекции у людей, уже вакцинированных или выздоровевших от COVID-19. Главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан со своей стороны сказала, что этот вариант успешно избегает некоторых иммунных реакций, а это означает, что программы бустерной вакцинации, развертываемые во многих странах, должны быть нацелены на людей с более слабой иммунной системой. Представители ВОЗ заявили, что "омикрон"-вариант, с большой степень вакцинации, лучше избегает антител, вырабатываемых некоторыми вакцинами от COVID-19, но есть и другие формы иммунитета, которые могут предотвратить инфекции и болезни. "Мы не верим, что все вакцины станут полностью неэффективными", - сказала Сваминатан.

ВОЗ также дала некоторую надежду миру, столкнувшемуся с новой волной инфекции, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, в результате которой уже погибло более 5,6 миллиона человек на планете, с разработкой вакцин второго и третьего поколения, дальнейшими разработками. противомикробных препаратов и других инноваций. "Мы надеемся отнести эту болезнь к относительно легкой, которую можно предотвратить, которую легко лечить и которая сможет легко справиться с этой болезнью в будущем", - сказал Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. - Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то сможем положить конец пандемии".