Врач назвала лучшие продукты для снижения холестерина после 50 лет

После 50 лет у многих людей повышается уровень холестерина, на который влияет множество факторов, таких как диета, курение, физические упражнения и генетика.

По словам Эми Гудсон, американского диетолога, автора книги "Пособие по спортивному питанию" и члена медицинского экспертного совета издания Еat This, Not That!, один из лучших способов для снижения уровня холестерина после 50 лет - это включение растворимой клетчатки в свой рацион, поскольку она растворяется в воде с образованием гелеобразного материала, который может связываться с холестерином. Что касается продуктов, по словам Гудсон, необходимо включать в рацион овес и все, что сделано из овсяной муки, фрукты, в которых вы можете есть кожуру, бобы, семена и орехи, такие как миндаль.

Хотя растворимая клетчатка связывает холестерин и выводит его из организма, нерастворимая клетчатка также важна для вашего здоровья. Этот тип клетчатки помогает смягчить стул и сохранить здоровье пищеварительного тракта, и его можно найти в таких продуктах, как цельнозерновые, картофель и стручковая фасоль.