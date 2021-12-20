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20.12.2021 23:21
Рубрика: Общество

Врач назвала лучшие продукты для снижения холестерина после 50 лет

Текст: Андрей Васильев

После 50 лет у многих людей повышается уровень холестерина, на который влияет множество факторов, таких как диета, курение, физические упражнения и генетика.

Фото: iStock
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По словам Эми Гудсон, американского диетолога, автора книги "Пособие по спортивному питанию" и члена медицинского экспертного совета издания Еat This, Not That!, один из лучших способов для снижения уровня холестерина после 50 лет - это включение растворимой клетчатки в свой рацион, поскольку она растворяется в воде с образованием гелеобразного материала, который может связываться с холестерином. Что касается продуктов, по словам Гудсон, необходимо включать в рацион овес и все, что сделано из овсяной муки, фрукты, в которых вы можете есть кожуру, бобы, семена и орехи, такие как миндаль.

Хотя растворимая клетчатка связывает холестерин и выводит его из организма, нерастворимая клетчатка также важна для вашего здоровья. Этот тип клетчатки помогает смягчить стул и сохранить здоровье пищеварительного тракта, и его можно найти в таких продуктах, как цельнозерновые, картофель и стручковая фасоль.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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