Всемирный экономический форум перенесен на лето 2022 года

Самая гламурная и разрекламированная площадка для обсуждения судеб мировой экономики - швейцарский Давос - не примет высокопоставленных политиков, бизнесменов и прочих VIP-гостей в следующем месяце. Как стало известно, запланированный здесь к проведению на 17-21 января следующего года Всемирный экономический форум (ВЭФ) не состоится из-за распространения в мире нового штамма COVID-19.

"ВЭФ перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, - говорится в сообщении организаторов. - Теперь она планируется на начало лета".

Устроители форума констатировали, что в нынешних условиях из-за пандемии коронавируса стало "крайне трудно проводить встречи с личным присутствием". Хотя в отношении январской встречи в Давосе планировалось обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, тем не менее "высокая заразность омикрон-штамма и его воздействие на поездки и мобильность сделали необходимым перенос встречи".

Вместо отложенного офлайн мероприятия "глобальным лидерам" предложено присоединятся к виртуальной встрече State of the World (русск. - "Положение в мире"). В ходе онлайн сессий у них будет возможность "сосредоточить внимание на выработке решений в отношении наиболее неотложных мировых проблем".