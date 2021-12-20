Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона"

Проведение Всемирного экономического форума в Давосе будет отложено из-за неопределенности, вызванной распространением "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Предполагалось, что форум пройдет с 17 по 21 января. Организаторы решили перенести его на начало лета.

"Несмотря на строгие протоколы встречи, распространение "омикрона" и его влияние на поездки и мобильность вызвало необходимость отсрочки", - говорится в заявлении.

Вместо очной встречи участники мероприятия проведут встречи в режиме онлайн. "Перенос ежегодного собрания не помешает прогрессу за счет общения лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества в цифровом формате", - подчеркнул основатель и руководитель Давосского форума Клаус Шваб.