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Вышел трейлер фильма "Варяг" с Александром Скарсгордом и Бьорк

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    20.12.2021, 18:13
Текст:   Ася Кушнарева

В Сети появился постер и первый трейлер фильма "Варяг" (The Northman) от режиссера Роберта Эггерса, снявшего "Маяк" и "Ведьму". Ролик опубликован на YouTube-канале Focus Features.

Сюжет фильма разворачивается в живописных скандинавских пейзажах и повествует о молодом принце-викинге по имени Амлет, который хочет отомстить злодею за убийство своего отца.

Актерский состав фильма включает в себя множество звездных имен - Александр Скарсгорд, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, исландская певица Бьорк, Уиллем Дефо.

Премьера фильма ожидается в апреле 2022 года.

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