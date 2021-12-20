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20.12.2021 21:30
Рубрика: Власть

За сутки 20 военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 20 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте свыше 45,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 154,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 525 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 744 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 13 заболевших лечат гражданские медики. Еще 768 человек изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У девяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 39 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 209 человек.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 233 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,4 тысячи пациентов, из которых более 11,6 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 457 837 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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