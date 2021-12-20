За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 27 022 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2630

2 Санкт-Петербург 1958

3 Московская область 1935

4 Красноярский край 642

5 Пермский край 619

6 Свердловская область 615

7 Ростовская область 601

8 Челябинская область 592

9 Иркутская область 583

10 Самарская область 582

11 Нижегородская область 528

12 Омская область 505

13 Воронежская область 503

14 Алтайский край 497

15 Краснодарский край 496

16 Республика Башкортостан 490

17 Хабаровский край 474

18 Ставропольский край 463

19 Приморский край 451

20 Новосибирская область 378

21 Ленинградская область 358

22 Волгоградская область 355

23 Кемеровская область 349

24 Саратовская область 345

25 Тверская область 328

26 Вологодская область 313

27 Пензенская область 307

28 Липецкая область 302

29 Архангельская область 299

30 Ульяновская область 297

31 Тюменская область 296

32 Владимирская область 285

33 Белгородская область 271

34 Забайкальский край 269

35 Ярославская область 263

36 Амурская область 253

37 Астраханская область 240

38 Тульская область 233

39 Кировская область 229

40 Брянская область 221

41 Смоленская область 219

42 Республика Бурятия 219

43 Республика Коми 216

44 Орловская область 214

45 Тамбовская область 211

46 Оренбургская область 206

47 Республика Карелия 199

48 Калужская область 196

49 Ханты-Мансийский автономный округ 194

50 Ивановская область 193

51 Рязанская область 189

52 Калининградская область 188

53 Томская область 185

54 Курганская область 172

55 Новгородская область 170

56 Республика Крым 170

57 Мурманская область 169

58 Псковская область 167

59 Курская область 165

60 Республика Дагестан 155

61 Сахалинская область 142

62 Республика Хакасия 125

63 Костромская область 125

64 Удмуртская Республика 114

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110

66 Республика Мордовия 110

67 Севастополь 108

68 Республика Марий Эл 107

69 Республика Чувашия 102

70 Республика Татарстан 99

71 Республика Адыгея 98

72 Кабардино-Балкарская Республика 95

73 Республика Саха (Якутия) 77

74 Республика Северная Осетия-Алания 76

75 Республика Ингушетия 70

76 Чеченская Республика 70

77 Карачаево-Черкесская Республика 67

78 Камчатский край 48

79 Еврейская автономная область 32

80 Республика Алтай 28

81 Магаданская область 27

82 Республика Калмыкия 17

83 Республика Тыва 15

84 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 241 812 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%

3. Республика Саха (Якутия) 0,1% За последние сутки подтверждено 1 019 смертей Москва 78

Санкт-Петербург 64

Московская область 53

Воронежская область 38

Красноярский край 36

Волгоградская область 35

Свердловская область 33

Ставропольский край 32

Нижегородская область 29

Челябинская область 29

Алтайский край 28

Иркутская область 28

Республика Башкортостан 26

Брянская область 22

Республика Крым 22

Ростовская область 21

Пермский край 21

Рязанская область 20

Краснодарский край 20

Республика Чувашия 20

Самарская область 19

Республика Хакасия 17

Вологодская область 15

Тюменская область 14

Ивановская область 13

Липецкая область 12

Тульская область 12

Оренбургская область 11

Новосибирская область 11

Ярославская область 10

Ульяновская область 10

Омская область 10

Республика Бурятия 10

Смоленская область 9

Тамбовская область 9

Астраханская область 9

Пензенская область 9

Кабардино-Балкарская Республика 8

Саратовская область 8

Калининградская область 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Калужская область 6

Курская область 6

Мурманская область 6

Новгородская область 6

Чеченская Республика 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Хабаровский край 6

Костромская область 5

Орловская область 5

Республика Марий Эл 5

Республика Татарстан 5

Кемеровская область 5

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Республика Мордовия 4

Курганская область 4

Приморский край 4

Еврейская автономная область 4

Архангельская область 3

Республика Дагестан 3

Владимирская область 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Республика Ингушетия 2

Удмуртская Республика 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Саха (Якутия) 2

Сахалинская область 2

Ленинградская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Алтай 1

Томская область 1

Амурская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 298 222 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 059 человек Москва 2642

Московская область 2024

Воронежская область 1086

Челябинская область 996

Нижегородская область 949

Самарская область 867

Санкт-Петербург 844

Пермский край 744

Тюменская область 715

Ростовская область 701

Красноярский край 649

Орловская область 612

Алтайский край 580

Пензенская область 576

Ярославская область 572

Саратовская область 572

Новгородская область 549

Курская область 543

Курганская область 529

Ленинградская область 506

Костромская область 505

Хабаровский край 491

Республика Башкортостан 487

Краснодарский край 471

Смоленская область 461

Свердловская область 451

Владимирская область 426

Псковская область 421

Тверская область 396

Амурская область 377

Вологодская область 359

Оренбургская область 358

Брянская область 335

Волгоградская область 334

Томская область 311

Астраханская область 285

Кемеровская область 263

Калининградская область 255

Мурманская область 241

Ивановская область 240

Республика Марий Эл 226

Омская область 224

Тульская область 212

Республика Карелия 210

Ханты-Мансийский автономный округ 199

Иркутская область 197

Республика Бурятия 188

Удмуртская Республика 182

Кировская область 179

Республика Северная Осетия - Алания 169

Ямало-Ненецкий автономный округ 165

Республика Крым 163

Республика Мордовия 160

Архангельская область 156

Новосибирская область 156

Забайкальский край 155

Ставропольский край 153

Приморский край 151

Рязанская область 148

Сахалинская область 145

Белгородская область 141

Республика Тыва 141

Липецкая область 134

Калужская область 120

Республика Дагестан 118

Республика Саха (Якутия) 102

Республика Ингушетия 97

Еврейская автономная область 97

Карачаево-Черкесская Республика 95

Республика Чувашия 84

Кабардино-Балкарская Республика 82

Республика Татарстан 72

Ульяновская область 69

Республика Адыгея 68

Республика Хакасия 68

Тамбовская область 66

Чеченская Республика 66

Камчатский край 51

Севастополь 36

Магаданская область 31

Республика Алтай 23

Республика Калмыкия 15

Ненецкий автономный округ 12

Чукотский автономный округ 6

Республика Коми 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 014 980. Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом