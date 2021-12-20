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20.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 27 022 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2630
  • 2 Санкт-Петербург 1958
  • 3 Московская область 1935
  • 4 Красноярский край 642
  • 5 Пермский край 619
  • 6 Свердловская область 615
  • 7 Ростовская область 601
  • 8 Челябинская область 592
  • 9 Иркутская область 583
  • 10 Самарская область 582
  • 11 Нижегородская область 528
  • 12 Омская область 505
  • 13 Воронежская область 503
  • 14 Алтайский край 497
  • 15 Краснодарский край 496
  • 16 Республика Башкортостан 490
  • 17 Хабаровский край 474
  • 18 Ставропольский край 463
  • 19 Приморский край 451
  • 20 Новосибирская область 378
  • 21 Ленинградская область 358
  • 22 Волгоградская область 355
  • 23 Кемеровская область 349
  • 24 Саратовская область 345
  • 25 Тверская область 328
  • 26 Вологодская область 313
  • 27 Пензенская область 307
  • 28 Липецкая область 302
  • 29 Архангельская область 299
  • 30 Ульяновская область 297
  • 31 Тюменская область 296
  • 32 Владимирская область 285
  • 33 Белгородская область 271
  • 34 Забайкальский край 269
  • 35 Ярославская область 263
  • 36 Амурская область 253
  • 37 Астраханская область 240
  • 38 Тульская область 233
  • 39 Кировская область 229
  • 40 Брянская область 221
  • 41 Смоленская область 219
  • 42 Республика Бурятия 219
  • 43 Республика Коми 216
  • 44 Орловская область 214
  • 45 Тамбовская область 211
  • 46 Оренбургская область 206
  • 47 Республика Карелия 199
  • 48 Калужская область 196
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 194
  • 50 Ивановская область 193
  • 51 Рязанская область 189
  • 52 Калининградская область 188
  • 53 Томская область 185
  • 54 Курганская область 172
  • 55 Новгородская область 170
  • 56 Республика Крым 170
  • 57 Мурманская область 169
  • 58 Псковская область 167
  • 59 Курская область 165
  • 60 Республика Дагестан 155
  • 61 Сахалинская область 142
  • 62 Республика Хакасия 125
  • 63 Костромская область 125
  • 64 Удмуртская Республика 114
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
  • 66 Республика Мордовия 110
  • 67 Севастополь 108
  • 68 Республика Марий Эл 107
  • 69 Республика Чувашия 102
  • 70 Республика Татарстан 99
  • 71 Республика Адыгея 98
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 73 Республика Саха (Якутия) 77
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 76
  • 75 Республика Ингушетия 70
  • 76 Чеченская Республика 70
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 67
  • 78 Камчатский край 48
  • 79 Еврейская автономная область 32
  • 80 Республика Алтай 28
  • 81 Магаданская область 27
  • 82 Республика Калмыкия 17
  • 83 Республика Тыва 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 241 812 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
  • 3. Республика Саха (Якутия) 0,1%
За последние сутки подтверждено 1 019 смертей
  • Москва 78
  • Санкт-Петербург 64
  • Московская область 53
  • Воронежская область 38
  • Красноярский край 36
  • Волгоградская область 35
  • Свердловская область 33
  • Ставропольский край 32
  • Нижегородская область 29
  • Челябинская область 29
  • Алтайский край 28
  • Иркутская область 28
  • Республика Башкортостан 26
  • Брянская область 22
  • Республика Крым 22
  • Ростовская область 21
  • Пермский край 21
  • Рязанская область 20
  • Краснодарский край 20
  • Республика Чувашия 20
  • Самарская область 19
  • Республика Хакасия 17
  • Вологодская область 15
  • Тюменская область 14
  • Ивановская область 13
  • Липецкая область 12
  • Тульская область 12
  • Оренбургская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Ярославская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Омская область 10
  • Республика Бурятия 10
  • Смоленская область 9
  • Тамбовская область 9
  • Астраханская область 9
  • Пензенская область 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Саратовская область 8
  • Калининградская область 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Калужская область 6
  • Курская область 6
  • Мурманская область 6
  • Новгородская область 6
  • Чеченская Республика 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Хабаровский край 6
  • Костромская область 5
  • Орловская область 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Татарстан 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Республика Мордовия 4
  • Курганская область 4
  • Приморский край 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Архангельская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Владимирская область 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Сахалинская область 2
  • Ленинградская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Алтай 1
  • Томская область 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 298 222 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 059 человек
  • Москва 2642
  • Московская область 2024
  • Воронежская область 1086
  • Челябинская область 996
  • Нижегородская область 949
  • Самарская область 867
  • Санкт-Петербург 844
  • Пермский край 744
  • Тюменская область 715
  • Ростовская область 701
  • Красноярский край 649
  • Орловская область 612
  • Алтайский край 580
  • Пензенская область 576
  • Ярославская область 572
  • Саратовская область 572
  • Новгородская область 549
  • Курская область 543
  • Курганская область 529
  • Ленинградская область 506
  • Костромская область 505
  • Хабаровский край 491
  • Республика Башкортостан 487
  • Краснодарский край 471
  • Смоленская область 461
  • Свердловская область 451
  • Владимирская область 426
  • Псковская область 421
  • Тверская область 396
  • Амурская область 377
  • Вологодская область 359
  • Оренбургская область 358
  • Брянская область 335
  • Волгоградская область 334
  • Томская область 311
  • Астраханская область 285
  • Кемеровская область 263
  • Калининградская область 255
  • Мурманская область 241
  • Ивановская область 240
  • Республика Марий Эл 226
  • Омская область 224
  • Тульская область 212
  • Республика Карелия 210
  • Ханты-Мансийский автономный округ 199
  • Иркутская область 197
  • Республика Бурятия 188
  • Удмуртская Республика 182
  • Кировская область 179
  • Республика Северная Осетия - Алания 169
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 165
  • Республика Крым 163
  • Республика Мордовия 160
  • Архангельская область 156
  • Новосибирская область 156
  • Забайкальский край 155
  • Ставропольский край 153
  • Приморский край 151
  • Рязанская область 148
  • Сахалинская область 145
  • Белгородская область 141
  • Республика Тыва 141
  • Липецкая область 134
  • Калужская область 120
  • Республика Дагестан 118
  • Республика Саха (Якутия) 102
  • Республика Ингушетия 97
  • Еврейская автономная область 97
  • Карачаево-Черкесская Республика 95
  • Республика Чувашия 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Республика Татарстан 72
  • Ульяновская область 69
  • Республика Адыгея 68
  • Республика Хакасия 68
  • Тамбовская область 66
  • Чеченская Республика 66
  • Камчатский край 51
  • Севастополь 36
  • Магаданская область 31
  • Республика Алтай 23
  • Республика Калмыкия 15
  • Ненецкий автономный округ 12
  • Чукотский автономный округ 6
  • Республика Коми 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 014 980.

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