За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 27 022 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2630
- 2 Санкт-Петербург 1958
- 3 Московская область 1935
- 4 Красноярский край 642
- 5 Пермский край 619
- 6 Свердловская область 615
- 7 Ростовская область 601
- 8 Челябинская область 592
- 9 Иркутская область 583
- 10 Самарская область 582
- 11 Нижегородская область 528
- 12 Омская область 505
- 13 Воронежская область 503
- 14 Алтайский край 497
- 15 Краснодарский край 496
- 16 Республика Башкортостан 490
- 17 Хабаровский край 474
- 18 Ставропольский край 463
- 19 Приморский край 451
- 20 Новосибирская область 378
- 21 Ленинградская область 358
- 22 Волгоградская область 355
- 23 Кемеровская область 349
- 24 Саратовская область 345
- 25 Тверская область 328
- 26 Вологодская область 313
- 27 Пензенская область 307
- 28 Липецкая область 302
- 29 Архангельская область 299
- 30 Ульяновская область 297
- 31 Тюменская область 296
- 32 Владимирская область 285
- 33 Белгородская область 271
- 34 Забайкальский край 269
- 35 Ярославская область 263
- 36 Амурская область 253
- 37 Астраханская область 240
- 38 Тульская область 233
- 39 Кировская область 229
- 40 Брянская область 221
- 41 Смоленская область 219
- 42 Республика Бурятия 219
- 43 Республика Коми 216
- 44 Орловская область 214
- 45 Тамбовская область 211
- 46 Оренбургская область 206
- 47 Республика Карелия 199
- 48 Калужская область 196
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 194
- 50 Ивановская область 193
- 51 Рязанская область 189
- 52 Калининградская область 188
- 53 Томская область 185
- 54 Курганская область 172
- 55 Новгородская область 170
- 56 Республика Крым 170
- 57 Мурманская область 169
- 58 Псковская область 167
- 59 Курская область 165
- 60 Республика Дагестан 155
- 61 Сахалинская область 142
- 62 Республика Хакасия 125
- 63 Костромская область 125
- 64 Удмуртская Республика 114
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
- 66 Республика Мордовия 110
- 67 Севастополь 108
- 68 Республика Марий Эл 107
- 69 Республика Чувашия 102
- 70 Республика Татарстан 99
- 71 Республика Адыгея 98
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 73 Республика Саха (Якутия) 77
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 75 Республика Ингушетия 70
- 76 Чеченская Республика 70
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 67
- 78 Камчатский край 48
- 79 Еврейская автономная область 32
- 80 Республика Алтай 28
- 81 Магаданская область 27
- 82 Республика Калмыкия 17
- 83 Республика Тыва 15
- 84 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 241 812 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
- 3. Республика Саха (Якутия) 0,1%
За последние сутки подтверждено 1 019 смертей
- Москва 78
- Санкт-Петербург 64
- Московская область 53
- Воронежская область 38
- Красноярский край 36
- Волгоградская область 35
- Свердловская область 33
- Ставропольский край 32
- Нижегородская область 29
- Челябинская область 29
- Алтайский край 28
- Иркутская область 28
- Республика Башкортостан 26
- Брянская область 22
- Республика Крым 22
- Ростовская область 21
- Пермский край 21
- Рязанская область 20
- Краснодарский край 20
- Республика Чувашия 20
- Самарская область 19
- Республика Хакасия 17
- Вологодская область 15
- Тюменская область 14
- Ивановская область 13
- Липецкая область 12
- Тульская область 12
- Оренбургская область 11
- Новосибирская область 11
- Ярославская область 10
- Ульяновская область 10
- Омская область 10
- Республика Бурятия 10
- Смоленская область 9
- Тамбовская область 9
- Астраханская область 9
- Пензенская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Саратовская область 8
- Калининградская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Курская область 6
- Мурманская область 6
- Новгородская область 6
- Чеченская Республика 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Хабаровский край 6
- Костромская область 5
- Орловская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Татарстан 5
- Кемеровская область 5
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Республика Мордовия 4
- Курганская область 4
- Приморский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Архангельская область 3
- Республика Дагестан 3
- Владимирская область 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Республика Ингушетия 2
- Удмуртская Республика 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Сахалинская область 2
- Ленинградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Алтай 1
- Томская область 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 298 222 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 059 человек
- Москва 2642
- Московская область 2024
- Воронежская область 1086
- Челябинская область 996
- Нижегородская область 949
- Самарская область 867
- Санкт-Петербург 844
- Пермский край 744
- Тюменская область 715
- Ростовская область 701
- Красноярский край 649
- Орловская область 612
- Алтайский край 580
- Пензенская область 576
- Ярославская область 572
- Саратовская область 572
- Новгородская область 549
- Курская область 543
- Курганская область 529
- Ленинградская область 506
- Костромская область 505
- Хабаровский край 491
- Республика Башкортостан 487
- Краснодарский край 471
- Смоленская область 461
- Свердловская область 451
- Владимирская область 426
- Псковская область 421
- Тверская область 396
- Амурская область 377
- Вологодская область 359
- Оренбургская область 358
- Брянская область 335
- Волгоградская область 334
- Томская область 311
- Астраханская область 285
- Кемеровская область 263
- Калининградская область 255
- Мурманская область 241
- Ивановская область 240
- Республика Марий Эл 226
- Омская область 224
- Тульская область 212
- Республика Карелия 210
- Ханты-Мансийский автономный округ 199
- Иркутская область 197
- Республика Бурятия 188
- Удмуртская Республика 182
- Кировская область 179
- Республика Северная Осетия - Алания 169
- Ямало-Ненецкий автономный округ 165
- Республика Крым 163
- Республика Мордовия 160
- Архангельская область 156
- Новосибирская область 156
- Забайкальский край 155
- Ставропольский край 153
- Приморский край 151
- Рязанская область 148
- Сахалинская область 145
- Белгородская область 141
- Республика Тыва 141
- Липецкая область 134
- Калужская область 120
- Республика Дагестан 118
- Республика Саха (Якутия) 102
- Республика Ингушетия 97
- Еврейская автономная область 97
- Карачаево-Черкесская Республика 95
- Республика Чувашия 84
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Республика Татарстан 72
- Ульяновская область 69
- Республика Адыгея 68
- Республика Хакасия 68
- Тамбовская область 66
- Чеченская Республика 66
- Камчатский край 51
- Севастополь 36
- Магаданская область 31
- Республика Алтай 23
- Республика Калмыкия 15
- Ненецкий автономный округ 12
- Чукотский автономный округ 6
- Республика Коми 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 014 980.