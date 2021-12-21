Американец убил друга из-за конфликта в игре Diablo 2

Жуткая история произошла в городе Ванкувере, что в штате Вашингтон, США. Там двое старых приятелей - 36-летний Джошуа Спеллман и 34-летний Эндрю Диксон - серьезно повздорили из-за внутриигровых предметов в игре Diablo 2, в результате чего это закончилось для последнего летальным исходом.

Как пишет Dexerto, два товарища, дружившие на протяжении 26 лет, жили под одной крышей. Тот вечер они проводили за совместной партией знаменитой Action RPG, во время которой затеяли обмен лутом на публичном сервере. К их сессии присоединился случайный игрок, который украл у них ценную добычу. На этой почве Диксон закатил скандал, в грубой форме обвиняя в нерасторопности своего напарника. Спеллман таких оскорблений терпеть не стал, после чего схватился за пистолет, сделал предупредительный выстрел, дабы утихомирить своего оппонента, и после того, как это не подействовало успокаивающе, выстрелил ему в грудь - ранение оказалось смертельным.

Сейчас стрелок арестован, и его обвиняют в убийстве второй степени, расследование продолжается. В ходе опроса Спеллмана спросили, почему он хранит пистолет рядом с компьютером, на что тот ответил: "Почему нет? Это Америка".