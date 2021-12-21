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21.12.2021 22:00
Рубрика: Культура

Анатолий Кот сыграет в спектакле "Аномальная Лиза" по Кафке

Текст: Наталья Соколова
Режиссер московского драматического театра "Человек" Владимир Скворцов поставил новый спектакль - психопатологическую драмеди по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки.
Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Человек" Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Человек"
Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Человек"

Главный герой постановки - мужчина, страдающий "аномальным" сочетанием редких психологических болезней - все окружающие его люди (и женщины, и мужчины, и дети) видятся ему в образе одного и того же человека (неизвестного мужчины) и говорят одним и тем же голосом. Его сыграл Анатолий Кот. Вот уже больше 10 лет он живет с этой проблемой, привыкнув к ней. Но вдруг он встречает женщину - ту самую аномальную Лизу, которая выглядит и говорит как женщина. Вдруг она сможет вернуть его к нормальной жизни?

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
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"Конечно, это - и история зарождающейся любви, и история прозрения, и драма человека, находящегося в кризисе среднего возраста, и абсурдистские размышления о проблемах "современных Адама и Евы", - говорит о спектакле режиссер Владимир Скворцов, - Однако нам интересны и история постепенного старения и смирения с проблемами, и драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство. Как сохранить любовь? Где она зарождается и отчего уходит?"

Также в ролях - Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков. Премьера пройдет 24, 25 декабря.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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