Анатолий Кот сыграет в спектакле "Аномальная Лиза" по Кафке

Режиссер московского драматического театра "Человек" Владимир Скворцов поставил новый спектакль - психопатологическую драмеди по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки.

Главный герой постановки - мужчина, страдающий "аномальным" сочетанием редких психологических болезней - все окружающие его люди (и женщины, и мужчины, и дети) видятся ему в образе одного и того же человека (неизвестного мужчины) и говорят одним и тем же голосом. Его сыграл Анатолий Кот. Вот уже больше 10 лет он живет с этой проблемой, привыкнув к ней. Но вдруг он встречает женщину - ту самую аномальную Лизу, которая выглядит и говорит как женщина. Вдруг она сможет вернуть его к нормальной жизни?

"Конечно, это - и история зарождающейся любви, и история прозрения, и драма человека, находящегося в кризисе среднего возраста, и абсурдистские размышления о проблемах "современных Адама и Евы", - говорит о спектакле режиссер Владимир Скворцов, - Однако нам интересны и история постепенного старения и смирения с проблемами, и драма невозможности удержать сиюминутно возникающее чувство. Как сохранить любовь? Где она зарождается и отчего уходит?"

Также в ролях - Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков. Премьера пройдет 24, 25 декабря.