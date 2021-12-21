Антонов: Число жертв "точечных" атак армии США наводит ужас

Публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения в результате авиаударов США на Ближнем Востоке "наводят ужас". Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отмечая, что среди погибших - женщины и дети.

"Их убийство - на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook. По словам Антонова, функционеры потеряли понимание о бесценности человеческой жизни.

Подчеркивается, что данные обстоятельства - далеко не единственные в череде преступных просчетов из "заморских авантюр" США. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки. Также без ответа остаются и вопросы о поставках оружия террористическим группировкам.

"Список претензий - большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности", - заключил посол.

Напомним, в воскресенье газета The New York Times распространила информацию о том, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Журналисты издания самостоятельно проанализировали оценки потерь, пообщались с местными жителями, а также с бывшими и нынешними американскими чиновниками. Газета настаивает, что "сотни смертей не были учтены". К примеру, лишь по 12 процентам всех авиаударов было рекомендовано проведение полноценного расследования. Также сообщения о жертвах "отклонялись", поскольку на видеокадрах не были запечатлены тела, хотя записи зачастую были слишком короткими, чтобы по ним судить.